【愛傳媒簡秀枝專欄】《甘露水》10月29日正式入厝、回家，回到國家美術館，而且是黃土水生前念茲在茲在家鄉「台灣」。

甘露水是前輩雕塑家黃土水（1895-1930）創作於1919年開始創作、1921年完成的大理石雕刻作品，是台灣首件等身高的現代大理石雕、也是台灣第一件女性裸體雕刻創作。

國立台灣美術館29日上午舉行入厝典禮，讓《甘露水》回家，作為國家永久的收藏。

稱呼《甘露水》為姐姐的台中張鴻標子女張士文（張家出席兄妹還有張士人、張士三、張士立、張真如）等，以及一路催生協助國藝會董事長林曼麗、文化部長李永得、藝發司長陳春蘭等，都將出席這場盛會，想必熱鬧，也意義非凡。

黃土水於1920年在日本東京大學的人畢業展作品，也在他的母校太平國小（大稻埕公學校）以One Piece Museum的概念，成立「校園社區迷你博物館」，目前正由建築師黃聲遠打造中，預計於2024年4月對外公開。

黃土水曾於1922年《出生於台灣》的文章中提到：「永刧不死的方法，只有一個，就是精神上的不朽。至少對我們藝術家而言，只要用血汗創作而成的作品，還沒有被完全毀滅之前，我們是不會死的。」

在同時期，黃土水又說，「出生在這個國家便愛這個國家，生於此土地便愛此土地，此乃人之常情。雖說藝術無國界之別，在任何地方都可以創作，但終究還是懷念自己出生的土地。我們台灣是美麗之島，更令人懷念。」

此時此刻，重讀這樣的遺言，還是令人動容不已。

在台灣美術上，扮演火車頭的黃土水，一生只活35歲，短暫的生命中，留下的作品本來就不多，加上，許多作品，以木刻呈現，年代久遠，加上天災人禍，存世遺作更少。《甘露水》、《少女胸像》，都是目前僅見的極品遺作，無比珍貴。

遺作從東京，回台灣，從街頭棄置、被惡墨污染、以及張家人以黑箱守黑48年，一切夢靨都已成過去，也成為台灣美術史上精彩篇章。

黃土水為高雄原橋頭糖廠創作的山本悌二郎銅像，已於今年8月下旬，從日本佐渡市，跨越2700公里的距離，回到高雄市立美術館，黃土水遺作，歷經百年流轉賦歸的歷史時刻，更象徵台日友好與文化交流的珍貴里程碑。

另外，彰化高中師生踩踏的尋寶過程中，也從日本找回黃土水留日3件作品，一件原件真跡，兩件授權複製，加上獲贈2百多件史料，豐富程度，超過公立美術館。

3件雕塑分別是：

1、創作於1929年的《高木友枝半身像》，是真跡原件。

2、創作於1930年的《安部幸兵衛》授權複製銅像。

3、創作於1927年的《山本悌二郎胸像》授權複製石膏像。

目前我國駐日代表處，正協助了解黃土水留在日本的遺作，包括日本宮廷的委託創作，以及民間的私人收藏，在歷經百年之後，人事已非，搜尋的難度更高，但讓珍寶返鄉的心情熱切，而且事在人為。

最後剩下留存在台灣士紳家族的人像雕塑，早年都是土紳體恤黃土水苦學，以委託創作，接濟寒門子弟，那些作品，有石膏，但大部分為木雕作品，年代久遠，但富貴人家保存條件比較好，可望成為爭取捐贈美術館的最後一批作品，也是最後一個可以找到黃土水遺作的機會。

逝世已經92年的黃土水，正在高高的天際，笑看家鄉事，他逐漸放下牽掛，準備安享「天」年了！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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