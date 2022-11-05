驚聞台灣一位曾姓青年，於今年6月，激於強烈的「正義感」，遠赴烏克蘭戰場，抵抗俄國的侵略，竟不幸捐軀於沙場。滿腔正義，拋家棄子，不惜奉獻自我，為心目中的公義而戰，真的不能不說慷慨壯烈的。

自古以來，凡有不顧身家，為理想、為正義而勇於奉獻、犧牲的英烈之士，總是讓人肅然起敬的；但曾姓青年的犧牲，卻令我感慨萬千。

俄烏交戰，烽火連天，流血千里，士卒捐驅，家庭破碎，戰爭的慘酷，實在是人類所能製造的最大罪惡。但佳兵不祥，不得已而用之，也得看是為何而戰、為誰而戰。世間事複雜萬端，善惡難明，所謂的「正義」，往往只是具有話語權者的宣傳，俄國與烏克蘭、美國與俄國、歐盟與俄國，是是非非，恐怕皆是利益的爭奪，而無關於「正義」，曾姓青年身在萬里之外，只聽聞台灣傾向美國的偏見，遂爾拔劍而起、勇赴戎機，其實他所認定的「正義」，未必是真的「正義」。

捍衛家園，為國為民，不求名利、不懼犧牲，真的是令人敬佩，足以鼓舞人心的。但是，萬里之外的他國，家園何在？受創的人民，又於己何親？如有此心，如有此力，如果能立足於台灣，挺身而出，為台灣這片土地而戰，為自己的家園而戰，豈非更是名正言順？

愛無差等，施由親始，正義之心人人皆有，但維護正義，也須先明辨正義，而由愛護自己的家園開始。台灣目前正需要有如曾姓青年般的血性漢子，而卻是為他國、他人而戰，我不禁要為他而惜、為他而慟，為他而不值。

嗚呼哀哉，壯士英靈不遠，魂兮歸來！

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