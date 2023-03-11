今年以來，大陸經濟明顯復甦，國際機構紛紛上調GDP成長目標，大陸兩會政府工作報告將今年成長目標設定在5%左右，略低於市場預期。穩健的增長目標，搭配去年底中央經濟工作會議提出的「新一輪全面深化改革」，可知大陸推進改革的企圖心，寧可讓經濟增長速度慢一點，也要打破體制的阻礙，夯實未來持續增長的基礎。從近期釋出的系列訊號和布局動作來看，國企和金融改革將是大陸新一輪改革的焦點。

國企改革進入深水區

從2020年到2022年，針對國企長期存在的低效能、技術創新不足、人事考覈與競爭機制不健全等問題，大陸「國企改革三年行動」聚焦健全現代企業制度，提升國企的活力與效率。3.8萬家國企建立了董事會，基本實現外部董事占多數；完成經理層級任期制和契約化管理制度，調離了一批不適應改革的管理人員，透過整合重組完成「殭屍企業」處置和特困企業治理，壯大行業龍頭企業等。

2022年大陸央企累計實現營業收入39.4兆元（人民幣，下同）、淨利潤1.9兆元，較「行動」啟動的2020年分別增長30.03%、35.71%。透過「國企改革三年行動」，入圍2022年《財富》世界500強排行榜的大陸國企已增至99家。

不過，一些制約國企發展的深層次體制機制障礙依然存在，國企和民營企業在金融資源配置等方面依舊不平等，也正因為如此，今年2月分的總結會議強調圍繞提高核心競爭力和增強核心功能，繼續謀畫和推動國企改革。面對蓬勃興起的新一輪科技革命和產業變革，大陸國企未來能否躋身世界一流企業，在激烈的國際競爭中保持創新活力，持續增強企業管理能力及整體效益，這是關係到大陸未來戰略布局的考驗。

大陸國企改革的成效與市場經濟體制改革緊密相關。值得一提的是，國企改革進入「深水區」後，若想在一些重點難點問題上實現突破性進展，金融在其中發揮的引導與助力作用日益明顯。國企借助資本市場，能更好地推進併購重組、資產上市、布局新經濟、整合上下游產業鏈，從而提升優質國企的規模及影響力。

從正在召開的大陸兩會釋出的訊息來看，大陸將進一步深化金融體制改革，以防範金融風險，並讓金融真正為實體產業發展服務。日前，大陸國務院機構改革方案（議案）公布，其中的「重頭戲」正是金融監管體制改革，「一行兩會」（人行、銀保監會、證監會）將走入歷史，金融監管部門正式邁入「一行一局」（人行、國家金融監督管理總局）的時代。

減少對金融市場干預

隨著大陸經濟的成長，金融業規模不斷增大，資本市場總體規模位列全球第二。近年來，大陸出現多起P2P網路金融平台的「爆雷」事件，對社會民生造成傷害，投資者損失更是慘重，面對龐大的金融體系，金融監管亟待改進。從已公布的改革方案來看，今後大陸的金融監管一方面將整合各監管部門的權力，破除之前各部門存在的重複和交叉監管，做到政令暢通；另一方面，將致力於消除監管盲區，提高對違法違規金融行為的打擊能力。

參考金融發達國家及地區的經驗，除了強化金融監管，大陸的金融體系亦需要進一步推進市場化改革，降低行政化的指令干預，並增強數位金融的創新能力。數據顯示，過去40年來，大陸的金融抑制指數下降了約40%，但仍處在較高的水準。對比是，大陸國企及其他大型企業，比中小微企業更容易在正規金融市場獲取融資，這顯然會拉低資本市場的配置效率，不利於市場化改革。因此，未來應完善金融市場的體制機制，減少不必要的干預，方能增強金融業的創新能力，更好服務實體經濟。

大陸經濟復甦的關鍵在內需與消費，但市場信心不足、消費者預期未能扭轉，因而政府高層不斷強調「穩預期、提信心」。新一輪全面深化改革，尤其是金融機構體制的改革，能否帶來成效，將是經濟能否持續成長的關鍵。