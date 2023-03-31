三年多來，新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，我也近四年沒去中國大陸了。承蒙廈門大學台灣研究院「兩岸學者面對面」系列學術活動的盛情邀約，3月16－20日，我得以重返閩南，並抽空進行了「給神明當契子」的田野調查工作。

「兩岸學者面對面」第一場，安排全國台灣研究會汪毅夫會長從北京南下，3月17日與我在廈門對談「閩台歷史人群研究——羅漢腳、唐山媽、班兵及其他」。隔天3月18日，我倆又移師到漳州，當晚繼續在閩南師範大學展開四年多前「閩南文化對談」之（二）的「閩南文化研究——田野、文獻與田野裡的文獻」。第三天，3月19日，則是我在泉州中國閩台緣博物館主講「金門田野報告：看得到却想不到的」，敬邀汪會長擔任點評人。

兩岸學者汪毅夫、陳益源在廈門面對面。（作者提供）

為期三天，連續在廈、漳、泉三地的活動，媒體已有許多報導，本文想與讀者分享的是三場講座之外，我在漳州市平和縣三平寺進行的「給神明當契子」田野調查經驗。

早些年，我收藏了一張立於「歲次丁巳年（1917）八月二十日」的漳州民間契書，立契人陳八佾、王氏夫婦，將親生二男陳武彬（「現年一十六歲」），同時皈依「廣濟祖師」、「三山初夫子渧君」（「三」、「山」上下組合成一字）座下為義子，「伏祈佛光護照，神力加被，四時八節康寧，免諸災劫，六時吉［祥］，多增福壽，富貴雙全，長大成人，自當報答慈恩，永戴不忘」。

陳八佾夫婦所立契書原件。（作者提供）

這是一張既難得又費解的民間契書。一般而言，「給神明當契子」是在孩子體弱多病的幼童時期，不少父母親會帶著小孩到廟裡祈求神明收作「契子」（乾兒子、乾女兒），並立契一式二份為證（一份燒給神明存查，一份帶回家保管），渴望神明契父契母能將孩子視如己出，給予呵護庇佑，直至十六歲成年；當孩子滿十六歲時，父母再帶著契書回到廟中拜謝神明庇護，並與金紙一同焚燒。所以，這張民國六年「給神明當契子」的契書能被保留下來，的確是比較難得的。

不過，令人費解的是，這張契書的當事人陳武彬怎麼會到十六歲才「給神明當契子」？而且為什麼同時皈依在二位神明座下為義子？那二位神明，「廣濟祖師」民間俗稱為「三平祖師公」，乃唐代楊氏高僧義中禪師，至於另一位「三山初夫子渧君」到底是何方神聖呢？我一直弄不明白。

3月18日上午，我在福建省閩南文化研究會林曉峰會長、閩南師大閩南文化研究院劉雲院長等人的陪同下，特地走訪著名的「廣濟祖師」祖廟——平和縣三平寺，期待經由實地田野調查來解開謎團。感謝三平風景區管理委員會盧文深主任的親自導覽與解說，並贈我管委會所編《三平寺志》、《三平祖師分靈錄》等在地文獻，讓我得以確定主祀「廣濟祖師」的三平寺祖廟並未奉祀「三山初夫子渧君」，陳八佾夫婦立契地點或許不在三平寺，而是在漳州某一座同時主祀「廣濟祖師」、「三山初夫子渧君」二位神明的廟宇；至於這位「三山初夫子渧君」，我們經過推敲，猜想是「山西夫子帝君」的俗寫筆誤，而據《三平祖師分靈錄》的記載，漳州一帶果然有好幾座「廣濟祖師」廟是同時供奉「山西夫子帝君」（關聖帝君）的。

3月18日晚上，汪毅夫會長與我對談「閩南文化研究——田野、文獻與田野裡的文獻」時，我即時分享了上述「給神明當契子」田野調查心得，他也同意「三山初夫子」可能是「山西夫子」的閩南語諧音筆誤的推測。我們都主張帶著文獻跑田野、注意蒐集田野裡的文獻，是從事閩南文化研究的一項重要方法。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

泉州中國閩臺緣博物館會議廳學者對談。（作者提供）

（本文來源：《金門日報》）

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