《大時代》邱琦雯被封台版奧黛麗赫本 吳皓昇魯到自己看不下去

2018年10月09日 19:25 中時 林淑娟

邱琦雯。（民視）

《大時代》開心慶功。（民視）

黃少谷、馬俊麟、余秉諺、吳皓昇、韓宜邦拍婚禮戲，戲外搞笑pose笑翻全場。（民視）

吳皓昇劇中要娶羅巧倫。（民視）

吳皓昇劇中要娶羅巧倫。（民視）

邱琦雯。（民視）

民視八點檔《大時代》8日平均收視6.15，創下新高，超過211萬人收看，坐穩全台冠軍，民視總經理王明玉進棚鼓勵劇組。劇中邱琦雯飾演的靈魂人物「秋月」回國展開復仇大反擊，網友大讚她是台版奧黛麗赫本，讓邱琦雯受寵若驚。

昨晚播出的劇情扣人心弦，秋月為阻止玉華跟如觀的婚禮，揭開玉華的詭計，儘管最後沒有復仇成功，已讓網路討論度爆棚。邱琦雯自己也覺得劇情超揪心。邱琦雯說，如果現實生活真的有秋月，會覺得太苦了，因為秋月的一生既苦又坎坷，若是她會勸真實的「秋月」要小女人一點，最好找個肩膀靠一靠，才不會太累。

對於被誇美如台版奧黛麗赫本，邱琦雯受寵若驚表示，剛開始定裝是梵緯造型老師做的，她也很喜歡，隨著劇情發展，就朝俐落簡單方向去搭配，感謝觀眾喜歡秋月的新造型，自己也為此下了許多功課。不過因為秋月每次登場都讓觀眾秒讚超美，不少網友都勸她不要回去追如觀了，「讓廢觀魯一輩子好了」。

吳皓昇的角色孫如觀在《大時代》播出以來已經結婚兩次，自己都哭笑不得，笑說還好只是拍戲，他說第一次演出超軟弱的魯蛇，昨晚播出自己也看得十分入戲，甚至自PO臉書說想敲醒如觀的腦袋。羅巧倫飾演的郭玉華被網友稱為心機「華妃」，費盡心計只為了將如觀綁在身邊，羅巧倫說，演大反派很過癮，但最近減少上粉絲頁看留言或訊息，導致身邊朋友用臉書聯絡都找不到她，她說觀眾對角色的謾罵，可以理解，但是對她個人無理的批評，就會覺得很受傷，所以選擇不看也不回，專心在角色的演出上。

由於收視率突破高點，演員群吳皓昇、邱琦雯、羅巧倫、馬俊麟、黃少谷、王瞳、張可昀、郭亞棠、紅毛、楊琇惠、謝京穎、成潤、林則希、陳彥廷、楚宣、張柏舟等人今天也齊聚開心慶功，期許收視節節高升。

(中時 )