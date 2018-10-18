美中貿易戰再升溫！美退出百年萬國郵政聯盟

美中貿易戰打得正熱，雙方不斷大幅加碼！（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

美中貿易戰打得正熱，雙方不斷大幅加碼，加徵關稅！現在美國更擴大全方位抗中！白宮今（17日）宣布，美國即日起啟動程序，要退出有144年歷史的萬國郵政聯盟（UPU），此舉也被外界解讀，是川普打擊中國貿易另一步棋。

UPU是聯合國專門機構，主責各國國際郵政往來，於1874年成立。（達志影像／shutterstock提供）

UPU是聯合國專門機構，主責各國國際郵政往來，總部設在瑞士伯恩。制定費率和郵資認定方式；為促進亞非地區發展，給予了較低的費率待遇，因此依照目前萬國郵聯的運費制度，從中國郵寄商品到美國，比美國本土內互寄更便宜。

然低廉費率引發零售商和物流業者的抱怨，UPU費率也削弱美國本土業者的競爭力，所延伸的問題也包括仿冒品氾濫。白宮17日在聲明中表示，國務院將通知UPU，美國啟動為期一年的退出程序，原因是「UPU的憲章改革未取得充分進展」。

美國官員表示，美國將會另訂計價系統，提高對中方的郵遞費率。然外界分析，美國退出百年萬國郵政聯盟此舉，可視為美國打擊中國產品利用UPU提供的低廉郵資、傾銷全球的不公平貿易的另一招，此舉恐讓美中貿易戰再擴大。

(中時電子報)

文章來源：Financial Times

蘭德公司：中國在開發中國家擴大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。