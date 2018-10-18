美中貿易戰再升溫！美退出百年萬國郵政聯盟

2018年10月18日 03:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美中貿易戰打得正熱，雙方不斷大幅加碼，加徵關稅！現在美國更擴大全方位抗中！白宮今（17日）宣布，美國即日起啟動程序，要退出有144年歷史的萬國郵政聯盟（UPU），此舉也被外界解讀，是川普打擊中國貿易另一步棋。

UPU是聯合國專門機構，主責各國國際郵政往來，於1874年成立。（達志影像／shutterstock提供）

UPU是聯合國專門機構，主責各國國際郵政往來，總部設在瑞士伯恩。制定費率和郵資認定方式；為促進亞非地區發展，給予了較低的費率待遇，因此依照目前萬國郵聯的運費制度，從中國郵寄商品到美國，比美國本土內互寄更便宜。

然低廉費率引發零售商和物流業者的抱怨，UPU費率也削弱美國本土業者的競爭力，所延伸的問題也包括仿冒品氾濫。白宮17日在聲明中表示，國務院將通知UPU，美國啟動為期一年的退出程序，原因是「UPU的憲章改革未取得充分進展」。

美國官員表示，美國將會另訂計價系統，提高對中方的郵遞費率。然外界分析，美國退出百年萬國郵政聯盟此舉，可視為美國打擊中國產品利用UPU提供的低廉郵資、傾銷全球的不公平貿易的另一招，此舉恐讓美中貿易戰再擴大。

(中時電子報)