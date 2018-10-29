中國軍機飛入領空 韓出動10餘架F-15K升空阻截

2018年10月29日 21:15 中時電子報 盧伯華

韓國國防部發布消息稱，一架疑似Y-9偵察機的中國軍機於29日上午兩度進入韓國防空識別區，韓國空軍緊急出動10餘架F-15K、KF-16戰鬥機予以阻截應對。國際政策次長朴哲均（音）並於當天召見中國駐韓大使館空軍武官周育明，外交部亦召見中國大使館首席館員，就此事提出嚴正抗議，強烈敦促中方杜絕類似事件。

據韓聯社報導，國防部表示，今年以來中國軍機在未事先通知韓方的情況下已6次進入防識區，靠近韓國領海長時間飛行，韓國政府將其視為非常嚴重的問題，並已就此表示遺憾。韓方嚴正要求中方認識到問題的嚴重性，並研究措施防止類似事件再發。

另外，外交部方面表示，東北亞局長金容吉也召見中國駐韓國大使館首席館員金燕光，對此事表示遺憾並要求研究措施防止類似事件重演。

韓國聯合參謀本部表示，一架疑似Y-9偵察機的中國軍機於29日上午10點37分許從離於島以東上空飛出韓國防空識別區後，在日本防空識別區內飛行，並於11點48分許從浦項以東約93公里處再度飛入韓國防空識別區。在向北飛至江陵以東約93公里處後，於12點13分許掉頭向南原路返回，並於下午3點2分許飛離韓國防空識別區。韓國緊急出動10餘架F-15K、KF-16戰鬥機予以應對，採取伴飛、示警廣播等正常戰術措施。

(中時電子報)