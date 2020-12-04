F-16升級交機19架 空軍有信心112年全數交機

空軍代號「鳳展專案」的F-16戰機升級計畫，迄今19架構改機出廠，交機進度正常。根據空軍規劃，141架F-16A／B戰機預定在民國112年升級F-16V並完成交機。

立法院外交國防委員會下周一邀請國防部就海軍107及108年度「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」及空軍109年度「新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案」進行專案報告，並備質詢。

根據送抵立院的空軍報告書，本年度規劃交機22架，迄12月4日已交機19架，均依期程執行交機，可達成年度目標；本案109年度編列預算計30億元，迄109年11月已支結計約25億餘元，待執行數計約4億餘元，規劃於12月31日前完成交機目標值後，即辦理軍售款結匯作業。

空軍指出，「鳳展專案」以112年完成全機隊142架構改作業為目標，由美軍專案辦公室、洛馬公司(主合約商)、漢翔公司(次合約商)及空軍共同督管執行。 空軍將持續運用專案計管會議嚴密管制構改進度，確保112年達成專案目標。

空軍指出，F-16型機完成性能提升後將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力與陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈肆應共軍各類空中威脅，以確保空防安全，維護區域和平。

此外，國防部今天傍晚發布共機擾台情況。運-8反潛機、運-8技術偵察機、運-8遠干機各一架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

(中時 )