新加坡航空季洛杉磯之後，明年將增西雅圖直飛航線，舊金山航線本月底增班

2018年11月16日 03:06 工商 張佩芬

新加坡航空本月2日剛開新加坡與洛杉磯之間的直飛航線，昨（15）日宣佈將於2019年9月3日開航新加坡與西雅圖之間的直飛航線。西雅圖將成為新航飛航網路中的第五個美國航點，以及第四個從新加坡直飛的美國城市。另自本月28日起，新加坡飛往舊金山的直飛班機也將從每週七班增加至十班。

這條航線將使用空中巴士A350-900客機，機上將配置42個商務艙、24個優選經濟艙以及187個經濟艙座位。待主管機關批准之後，編號SQ28的航班將在每週二、四、六於新加坡當地時間09:25起飛，並於西雅圖當地時間同日09:05抵達。返程的SQ27航班則將在每週二、四、六於西雅圖當地10:40起飛，並於新加坡時間的隔日17:30抵達。自2019年10月起，SQ28與SQ27將增加週日的班次。

新航總裁吳俊鵬表示：「推出新加坡往返西雅圖的全新直飛航班，再次展現我們在重要的美國市場中擴展營運，以及擴大航線版圖的決心。這項新服務將進一步強化新加坡的樞紐地位，為來自東亞南、南亞以及澳洲等市場的旅客，能更快速、便利地經由新加坡轉機前往北美洲。」

以多元經濟實力著稱的西雅圖，是美國成長最快速的城市之一；不僅多家美國大型企業在此設立企業總部，也是吸引眾多新創公司的熱門地區。除了在工作成長領域名列前茅，人口不斷穩定成長外，擁有「翡翠之城」美譽的西雅圖，同時也是廣受歡迎的旅遊勝地，以翠綠的森林與公園、活躍的藝術與藝文活動，以及搭乘郵輪前往阿拉斯加的門戶而聞名。

最新推出的西雅圖，將加入新航在現有的美國航點：休士頓、洛杉磯、紐約（甘迺迪與紐華克機場）及舊金山，強化飛航網路。新航近期剛推出新加坡與紐約（紐華克）的每日直飛航班，以及從11月2日開始的新加坡往返洛杉磯的直飛航班，皆使用空中巴士A350-900ULR超長程機型營運。

至2018年12月，包括27個直飛航班在內，新航每週將有53個航班飛往美國。明年開航西雅圖之後，往返美國的航班更將增加至每週57班。從新加坡直航往返西雅圖的機票，自2018年11月7日起，於各銷售平台和通路陸續開始接受訂位。

(工商 )