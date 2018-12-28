打造F-35神奇隱形雙翼 以色列770億可入袋

以色列F-35I「全能王」（Adir）戰機的資料照。（以色列空軍）

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中時電子報
以色列航太工業製造全球1/3的F-35戰機外翼線

F-35先進戰機以隱形聞名，而已開生產線，為它製造外翼的以色列航太工業（Israel Aerospace Industries，IAI）說，未來10－15年，這條約可維持20年的生產線將能帶來25億美元（近770億台幣）收益。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）27日報導，IAI指出，拜這條新生產線之賜，將大幅提高該公司的技術力與自動化及機器人作業力，並讓它得以晉身軍用與民用飛機事業主流之列。

IAI可望從2019年初開始交付F-35外翼，並預定在2034年以前打造811對F-35A機翼。

而要打造這對可躲避雷達偵測的外翼，需要用到名為自動化纖維舖疊（Automatic Fiber Placement，AFP）的尖端技術。這層3mm厚獨特複合纖維經處理後，最終就會成為F-35雙翼逃過雷達法眼的利器。

以色列F-35I戰機

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為了擴大產能，選擇IAI為下包商，2015年開建生產線。洛馬以色列執行長夏尼（Joshua “Shiki” Shani）說，與IAI擴大合作，再度證明美國製造商對以色列頂尖國防製造商高度信任，還有彼此深厚的合作夥伴關係。

在至今已生產的數以百計外翼驗證下，由於洛馬對IAI的精準與製造品質十分滿意，未來F-35戰機的塗層也可望交由他們處理。

目前F-35戰機上有好些元件都是由以色列防務公司負責打造，如中機身複合件便是由埃爾比特系統（Elbit System）製造。

另一方面，以色列空軍目前有14架F-35I戰機，預定在2024年以前共要接收50架閃電II戰機，以組成兩支中隊。而就在未來幾個月內，以色列空軍將要決定，究竟要採購第3支F-35戰機中隊，還是改買波音最新型的F-15I戰機。

(中時電子報)

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文章來源：ISRAELI-BUILT WINGS FOR NEW F-35 WILL MAKE JETS INVISIBLE TO RADAR

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