逼宮蔡英文 孫大千轟獨派四大老：你們算老幾？

2019年01月05日 09:25 中時電子報 邱珮畇

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲獨派4大老，逼宮蔡英文總統，要求蔡放棄連任。前立委孫大千在臉書表示，這真的是標準的「大老亂政」。他對四大老提出六個問題，並問「你們在民進黨內到底是算老幾呀？憑什麼一封公開信，就可以決定一位現任總統是否能夠繼續連任呢？」

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院長李遠哲等4位綠營獨派大老，在媒體刊登公開信要求蔡英文總統放棄連任，交出行政權、退居二線。

前立委孫大千在臉書評論，這真的是標準的「大老亂政」。他並請教四位獨派大老的六個問題：

第一，蔡英文會搞到現在如此的狼狽不堪，不就是因為你們這些深綠的台獨基本教義派在過去兩年不斷地牽制她，制肘她嗎？

第二，蔡英文政府所執行的黨產會、促轉會、和卡管案，這些與主流民意脫節的政策，不就是為了要滿足你們這些心中充滿仇恨，思想極度狹隘的老派政客的期望嗎？

第三，你們在民進黨內到底是算老幾呀？憑什麼一封公開信，就可以決定一位現任總統是否能夠繼續連任呢？你們真的把民進黨當作是自己家開的嗎？

第四，你們這些大老現在跑出來亂，害得國民黨的改革力量想要推動世代交替，都受到池魚之殃。有你們在台上唱戲，國民黨的大老們怎麼願意下台呢？

第五，當年的陳水扁和現在的蔡英文難道不都是你們支持和推薦的嗎？現在看蔡英文不順眼，就要叫她放棄連任，誰知道你們下一位推出的接班人，哪天也會不會淪落到同樣的下場呢？

第六，和時代脫節的如此嚴重，你們和武俠小說中高喊著「反清復明」的「天地會」的前朝遺老，到底有什麼差別呢？

(中時電子報)