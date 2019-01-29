不准說中文！美名校教授挨批歧視丟職

美國杜克大學一名教授25日寄發電郵給學生，要求學生多使用英文，否則將影響日後申請實習機會，引發喧然大波，該教授已經請辭系主任職位，圖為杜克大學。（圖／shutterstock）

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中時電子報

美國杜克大學醫學院助理教授尼莉（Megan Neely）25日寄發一封電郵給生物統計學碩士研究生學程一、二年級學生，要求學生在校盡量用英文交談，還說如果學生再不改善用中文交談的習慣，恐會影響之後申請實習的機會，信件內容引起廣泛批評，尼莉已在27日請辭系主任職位。

美國杜克大學學醫學院助理教授尼莉25日寄發電郵給學生，要求學生多使用英文，否則將影響日後申請實習機會，引發喧然大波，尼莉已自行請辭系主任職位。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼莉上周五以「一些可以想一想的事」為題，寄送電子郵件給生物統計學碩士研究生學程一、二年級學生。

信中指出2名教職員告訴她有學生在交誼廳以中文大聲交談，教職員非常失望，認為學生沒有抓緊機會練習英文，而且使用其他人都聽不懂的語言交談很沒禮貌。尼莉向學生說明，教職員索取了一年級學生的照片，並圈選出使用中文交談的學生，這樣以後進行實習面試或是研究計畫時就會記得是哪些人。

她在信中再三提醒學生在教學大樓使用中文可能的下場，還說不明白說英文有什麼難的，信末鼓勵學生100%時間都說英文。

事實上，這不是尼莉頭一回請求學生多使用英文，去年2月她也寄了一封類似信件，說很多人投訴國際學生都不說英文，她說她明白國際學生有說母語的需求，但她也表示這「可能不是最好的選擇」，因為如果在教學大樓內使用母語，可能會給旁人不想精進英文的印象，日後別人也會猶豫要不要和國際學生合作，信末同樣警告學生，習慣若不改，恐會影響之後參與研究的機會。

尼莉的信引發學生廣泛反感，學生痛批信件內容「偽善」、「充滿歧視」，有人認為不說英文並不代表英文能力差，更不能和研究能力及受雇機會畫上等號。

大陸學生反譏在私人交談中使用中文有什麼錯？而且使用母語的現象並不只存在於大陸學生，韓國、俄羅斯學生也都是這樣。目前已有超過2,000名學生連署請求調查此事。

杜克大學醫學院院長克拉特頓（Mary Klotman）隨後發信給學生，澄清學校沒有任何規定限制學生使用何種語言交談，同時強調學生的工作機會並不會因為使用何種語言而受到影響。

尼莉目前已經請辭生物統計學碩士研究生學程主任的職位，不過仍留任杜克大學生物統計與生物資訊學系助理教授。

(中時電子報)

文章來源：A Duke professor warned Chinese students to speak English

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