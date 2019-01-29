名校禁中文風波 陸生噤聲挺教授：怕背叛國家

美國杜克大學醫學院助理教授尼莉上周寄發要求學生多說英文、否則影響日後實習機會的電子郵件後，引發學生撻伐是種族歧視，不過也有學生出面聲援，認為尼莉是最好的導師，更透露部分大陸學生不敢公開支持老師，怕被其他陸生冠上「背叛國家」標籤，圖為示意圖，並非當事學生。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

美國杜克大學醫學院助理教授尼莉（Megan Neely）上周寄發要求學生多說英文、否則影響日後實習機會的電子郵件後，引發學生撻伐是種族歧視，尼莉請辭學程主任職位，不過也有學生出面聲援，認為尼莉是最好的導師，更透露部分大陸學生不敢公開支持老師，怕被其他陸生冠上「背叛國家」標籤。

據英國廣播公司（BBC）報導，2名中國大陸學生及1名亞裔學生匿名支持尼莉，說她是非常棒的導師。

其中一名陸生指出，尼莉絕不是種族主義者，連說她有這個傾向都搆不上。

另一名陸生形容尼莉總是樂於幫助不同國籍的學生，希望學校能夠調查另外兩名教職員。

第三名亞裔學生則表示尼莉是她目前遇過最棒的導師，儘管在信中她犯了錯，但學生都知道她是善意的，「她是真心在乎我們。」

該名學生還補充，部分陸生透露如果公開發言支持尼莉，恐會被學校其他陸生貼上「背叛國家」的標籤。

尼莉是杜克大學醫學院生物統計與生物資訊學系助理教授，同時兼任生物統計學碩士研究生學程主任職位。25日她寄發郵件，表示2名教職員向她抱怨學生在交誼廳大聲用中文交談，認為此舉不禮貌，也失望學生不利用機會精進英文，日後恐影響申請實習或實驗計畫機會，尼莉因此將此事告知學程一、二年級生，並鼓勵學生在校盡量使用英文交談，信件送出後隨即引發學生撻伐，認為有種族歧視之嫌。

尼莉本人已在27日主動辭去學程主任職位，不過留任助理教授一職。

事後杜克大學醫學院也緊急與尼莉切割，澄清學校沒有任何規定限制學生使用何種語言，同時也不會影響學生日後參與實習的機會。

(中時電子報)

不准說中文！美名校教授挨批歧視丟職

文章來源：Duke University professor removed over 'Speak English' email

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