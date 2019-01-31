違法降職減薪主管變守衛？雲林縣府遭指選後清算

雲林縣肉品市場加工課長林明正（右四）去年底雲林縣政黨輪替後，被調職減薪，當守衛，立委蘇治芬（左二）等人指張派政治清算，趕盡殺絕，違法行徑像幫派政治。（許素惠攝）

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雲林縣肉品市場加工課長林明正選後遭違法降職成守衛，每月被減薪近2萬元，又被要求上大夜班，不到1個月足足被降了22級，立委蘇治芬強調，這樣趕盡殺絕，無異是幫派治縣，張榮味女兒及弟媳也在該市場上班，「我執政時有這樣對待他們嗎？」

肉品市場總經理黃加安回應，林明正是蘇治芬政治酬庸所安排的專員，態度不佳、能力不足、表現平庸，且多所參與政治事務，嚴重影響拍賣市場的運作，該市場從未有員工一進來就位居重要職務，其升遷不公不義，為適才適用，顧及股東權益，給予降職降等處分，期讓公司人事升遷回歸制度。

林明正指出，他4年前開始到肉品市場服務，努力經營、學習市場相關業務，年年達標，甚至超標成長，晉升到課長，職等應為10階2級、俸點510點。豈料從去年迄今，短短1個月內被新董事會前後被整了7、8次，不但先從課長被調動為業務員、後來又被調為事務員，不只工作內容從主管職被調為門口守衛，工作時間也從正常日班變成夜班；職等、俸點被調降至5級4階、360點，足足少了22級、150點，每月薪水減少近2萬元。

林明正說，剛開始本想為了家庭隱忍，但越來越誇張的針對性動作讓他忍無可忍，於是寄出存證信函，替自己爭取合法權益。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，縣長張麗善選前說要用人唯才，選後卻追殺，叫公務員如何安心？

雲林縣議員邱世文等都來聲援。許留賓呼籲政治歸政治，人才歸人才，不要前後不一。議員黃淑鈴認為，如此作法造成人心惶惶，且不是單一事件，殷盼信佛的張麗善回頭是岸，用才不分黨派。議員廖秋萍說，為了保護公部門正職人員，她會請勞工處等單位給出合理說明。

「張榮味的女兒、弟媳有沒有在肉品市場上班，照理講這樣都得利益迴避，如今你們當縣長卻帶頭違法，林明正的案例不是個案，我當縣長時有這樣對待他們嗎？」蘇治芬強調，這樣的做法，讓雲林縣陷入幫派政治。

律師吳君婷指出，依勞基法相關規定，雇主調動勞工工作，不得違反勞動契約之約定，並應符合法條規定的調動正當性、勞動條件無不利變更、職務異動合理性、工作地點變更之補償以及考量勞工及其家庭等5大原則；且雇主對勞工減薪，屬勞動條件之變更，應取得受僱勞工之同意，也就是雇主不得單方片面減少工資之給付。

吳君婷說，林案很明顯不符合上述調動原則，林得選擇不經預告終止契約、請求雇主肉品市場給付薪資差額並發給資遣費及開立非自願離職證明，呼籲肉品公司應正視法令，保障林合法權益，也不該再繼續對其他員工下手。

(中時 )

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