美國國務卿蓬佩奧在智利談話

大陸外交部周一以罕見強硬的言辭抨擊美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)，稱蓬佩奧「到處煽風點火，挑撥離間，言行令人不齒」，這是自中美建交以來，大陸外交部門批評美國國務卿用過最難聽、最嚴厲的批評。

《美國之音》報導說，中國大陸外交部發言人陸慷在星期一的記者會上指責美國國務卿蓬佩奧「肆意誹謗、蓄意挑撥，不負責任、毫無道理，我們對此強烈反對」。

報導指出，蓬佩奧最近在對智利、巴拉圭、秘魯和哥倫比亞四國的訪問中多次警告中共在拉丁美洲地區的擴張。他在星期六接受《美國之音》專訪時曾指出，美國「不希望中國只是提著裝得滿滿的錢袋子賄賂官員……我們不要腐敗活動」。

此外，在星期天拉美之行的最後一天，蓬佩奧對秘魯的《貿易報》說，如果拉美國家使用中國大陸的技術，那麼它們的信息「就會掌握在習近平主席和解放軍的手中。」

《美國之音》說，蓬佩奧被認為是美國政府內對中共最強硬的高級官員之一。在這次拉美4國之行之前，蓬佩奧國務卿2月份還曾出訪了歐洲匈牙利、斯洛伐克和波蘭等5個國家，提醒所到國家警惕中共和俄羅斯在歐洲擴張所構成的威脅。

中國外交部發言人陸慷抨擊蓬佩奧說，「揣著同一個唱本，滿世界污蔑中傷中國」，還說「蓬佩奧先生可以休矣！」

根據中國大陸駐智利大使館網站星期一的消息，中共駐智利大使徐步對智利主流媒體說，蓬佩奧「已經失去理智」。

(中時電子報)