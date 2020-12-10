漢光演習

要是解放軍攻台，並成功登陸西南岸，可望爆發殘酷的坦克戰，以助決定最後結果。

據《富比士》（Forbes）雜誌網9日報導，台灣軍方據約有1,200輛美製主戰坦克，其中480輛是M-60A3、450輛是CM-11，而250輛是CM-12。這些坦克都已老舊，最新的M-60坦克也是1970年代就有了。台灣最近砸下13億美元（近370億台幣），向美方採購了108輛新型M-1坦克，以開始汰換部分最老舊的坦克。

然而，第一輛M-1坦克要到2023年才會送達台灣。當這100多輛新坦克都服役時，台灣還有約1000輛舊坦克。不過，分析指出，它們老舊不老舊可能不重要。一旦解放軍登陸灘頭，台灣計畫以坦克反擊。而解放軍，尤其是第一波攻台的部隊，很可能會以輕武裝上陣。

無論坦克多老舊，對登陸狹窄灘頭堡，又沒有全副武裝的解放軍來說，都構成致命威脅。因此，解放軍可望會想盡辦法，在初步展開奪島行動時，就讓自家的裝甲車登陸。

(中時新聞網)