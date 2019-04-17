高雄市長韓國瑜訪美，所到之處獲僑胞猛烈歡迎！明年1月11日專程包機回台投韓的呼喊聲，更響徹全場。前立委蔡正元對印尼總統大選有感，爆料：「過去曾有立委提案，台灣的選罷法應該，准許海外投票或通訊投票，但是民進黨激烈反對。」並痛批「台灣的民主制度比印尼落後」。

韓國瑜赴美交流演講，僑胞大早集結迎接，自備國旗在手中揮舞，一見記者便高喊「選總統，救台灣」、「台灣安全，人民有錢」！更有親手製作印有韓人像的T恤、看板、海報者；餐會人氣同樣強強滾，甚至八旬老太太為親睹韓不惜站上椅子，大喊「我不管了！」

此外，僑胞們也表示，過去幾年他們已對回台投票冷感，但今年卻大不相同。「只要是韓國瑜，我們一定回去投票！」「只要韓國瑜出來選，我們通通坐飛機回去！」「為了韓國瑜，明年1月一定回台灣投票！」強烈呼喚聲此起彼落，更有人表示，已有上百人登記回台助選，只要是韓出戰他們立刻啟動！

蔡正元卻在臉書發文：「印尼17日投票選總統，在台灣的印尼人，既能通訊投票，也能在台灣的34個投票所投票。反觀台灣在海外的選民，卻只能回台投票，不能通訊投票，也不能在海外投票。過去曾有立委提案，台灣的選罷法應該，准許海外投票或通訊投票，但是民進黨激烈反對。和印尼相比較，只能證明，台灣的民主制度比印尼落後。」

(中時電子報)