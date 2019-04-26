美國戰略核武三支柱

美國防部高層官員表示，美國2000年後的核武現代化進程整整耽誤了近20年，在過去10多年裡，中共與俄羅斯在常規武器與核武器都取得對美國的非對稱性優勢。因此，美國現在正急起直追，加快海洋、空中與陸地核武器的現代化步伐。

據《美國海軍學會新聞網》(USNI)引述國防部政策規劃副部長察滕伯格(David Trachtenberg)在布魯金斯學會(Brookings Institution)進行演講後表示，美國在2000年之後幾乎是喪失了一整代人的時間，核武三個支柱：彈道導彈潛艇、轟炸機和洲際彈道導彈的現代化改造完全停滯。

他補充說，英法兩國都是核武國家，同時也是北約盟國，都在減少核武庫存的同時推動其核武現代化。英國已擁有彈道導彈潛艇，法國也擁有運載核武的潛艇和飛機。即便是北韓、印度和巴基斯坦，都努力推進成為擁核國家。

察滕伯格說，美國大多數的核武器都建造於上世紀80年代或更早之前，核武三個支柱已經「老舊而過時」。

在布魯金斯學會的論壇中，特拉滕貝格回答問題時表示，美國雖然沒有與莫斯科和北京進行軍備競賽，但中俄兩國都在積極發展核武，包括使用低產量核武在對抗中取得優勢地位。他在演講中指出，美國退出《中導條約》（INF）正是因為俄羅斯在中程核導彈上有大幅進展，而中共非《中導條約》締約國，本就擁有該條約規範的核武。美國不打算做出與俄羅斯相同的部署，只是要縮小彼此的差距。

他特別提到，俄總統普丁數個月前大張旗鼓宣布的新型核武系統，是針對美國給予歐洲與印度太平洋盟友的防衛承諾。而對於俄國的核武進展，美國除了擁有英、法等國核武的支持之外，新武器如F-35的部署也能擴大對俄的核威懾力量。至於日、韓等依靠美國核保護傘的盟友，則能提供部署愛國者先進導彈防禦系統與薩德高空戰區防禦系統，以及陸基神盾系統。

報導說，察滕伯格將《核態勢評估報告》和《導彈防禦評估報告》聯繫起來，說明美國致力於擴大核威懾力量，重視盟友和合作夥伴，未來將努力將國防預算的3.5%（相當於每年250億美元）用於其核武計劃，隨著哥倫比亞級彈道導彈潛艇和新型轟炸機的加入，此一比例將增長至約7%。

察滕伯格強調，經過現代化的核武三支柱「是我們安全的終極保證」。在北韓擁有核武和遠程導彈後，擴大核威懾力量對美國而言將更具挑戰性。

(中時電子報)