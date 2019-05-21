德拉肯公司紅色空軍

美國有家私人公司擁有百餘架戰機，比全球許多國家的空軍戰力還強。不過這家公司與另外3家類似的公司一樣，是以簽約商形態提供多種戰機給美國空軍擔任空戰訓練的假想敵。這種通稱為「紅色空軍」(Red Air)的私人演訓戰機承包商近期陸續接獲美軍要求，希望大幅擴增演訓戰機的合約，顯示美空軍未來幾年內將加緊飛行員空戰訓練，積極備戰動作非常明顯。

據《國家利益》報導，空軍在訓練時比海軍更需要可以進行對抗演練的對手，最近一家德州企業就為此買進了數十架法國舊型戰機，如果加上它原先擁有的63架F1幻象戰機，這家公司的空軍規模可以媲美全球多數國家的空軍。

這種以經營戰機租賃的公司正式名稱是「空中戰術優勢公司」(Airborne Tactical Advantage Company, ATAC)，又被稱為「紅色空軍」，專門提供各式戰機給美國空軍進行空戰訓練時扮演假想敵機。像這樣的承包商有數家，包括德拉肯國際公司(Draken International)、戰術空中支援（Tactical Air Support）公司、頂尖高手(Top Ace)與美利堅航空(Air USA)。

報導引述《詹氏防衛》的說法指出，德事隆集團所屬的德拉肯公司最近完成了45架法國幻象F1戰機的改造，配備現代的航電系統、電戰裝置與新式雷達。公司目前已擁有高達109架戰機，而要滿足美國空軍的需要，大約要擴增到150架戰機。

圖為美國奈利斯空軍基地的第64侵略者中隊，該中隊以F-16模擬敵方戰機，擔任空戰對抗中的假想敵，對空軍飛行員進行空戰訓練。（圖／美國空軍）

該公司目前還擁有英國霍克獵人(Hawker Hunter)戰機、以色列製F-21幼獅(Kfir)戰機，以及捷克生產的L-39ZA信天翁先進戰術教練機。最近又從約旦採購了F-5戰機，以及南非政府的獵豹(Cheetah)戰機。

報導說，一直到最近，美空軍也擴大了空軍本身的假想敵機隊，目前有3個「侵略者」中隊，機隊擁有F-15和F-16。但2014年因經費緣故裁撤了F-15，僅剩2個F-16侵略者中隊。不過《防務新聞》指出，原先被裁撤的F-15侵略者中隊可能會恢復，代之以F-35機隊，以訓練飛行員進行5代戰的對抗訓練。

美國海軍和陸戰隊也共同組建數個假想敵中隊，使用早期型號的F-16和F / A-18，還有36架翻新的瑞士F-5戰機。海軍打算2020年再編列預算購買22架瑞士F-5，以便維持44架F-5機隊。陸戰隊希望假想敵空戰訓練能從2017年的每年6400架次增加到每年10000架次，海軍則發包了一份1億美元的5年合約給經營紅色空軍的公司。

報導說，空軍需求更大，2018年底提出希望紅色空軍公司提供每年30000架次的對抗演訓，費用可能高達數十億美元，預計在今年或明年簽約。

《空軍雜誌》指出，理想情況下，做為假想敵戰機的飛行速度要有1.5馬赫速度，爬升高度35,000英尺，空戰持續能力45-60分鐘。機上配備能探測、追踪和模擬對戰飛機的火控雷達，並能夠在20海里內模擬半主動導彈攻擊，45海里內模擬主動導彈攻擊。

這種ATAC企業擁有龐大的私人空軍，簽訂的合約利潤不錯，但近年來空戰訓練的需求快速增加，紅色空軍產業也迅速擴張，企業之間的競爭也非常激烈。

(中時電子報)