中東大進補 F-35總銷量可達4,600架 12:202019/05/31 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-35A戰機在佛羅里達州上空飛行的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 F-35戰機 由於中東市場的龐大需求，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）認為，F-35「閃電」（Lightning） II隱形戰機的全球銷售量可能達4,600架，比原先預測的增加15%。 據《全球飛行》（FlightGlobal）網報導，洛馬5月24日才預測，F-35的總銷量可能達4,000架，而包括計畫採購與簽約訂單在內，現今F-35的銷售紀錄約為3,200架。 (中時電子報) #F-35 #隱形戰機 #洛克希德馬丁 #中東 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 向F-35看齊！ 法打造「飆風」F4 12:302019/05/12 軍事 搶加大單！超級大黃蜂3要和F-35別苗頭 12:522019/05/18 軍事 生死一線 F-16駕駛加州彈射逃生瞬間 09:222019/05/23 軍事 雷達大升級 美F-18見幽浮頻現 07:552019/05/28 軍事 陸若使貿易戰殺手鐧 將衝擊美造F-35 13:052019/05/30 軍事 軍事熱門新聞 台版「死神」！騰雲無人機將讓陸頭痛 - 軍事 陸若使貿易戰殺手鐧 將衝擊美造F-35 - 軍事 中東大進補 F-35總銷量可達4,600架 - 空軍 30鏈砲型雲豹甲車 反裝甲火力駭人 - 軍事 蚵棚阻絕航道 35年漢光演習從沒操練過的科目 - 軍事 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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