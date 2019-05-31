F-35戰機

由於中東市場的龐大需求，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）認為，F-35「閃電」（Lightning） II隱形戰機的全球銷售量可能達4,600架，比原先預測的增加15%。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網報導，洛馬5月24日才預測，F-35的總銷量可能達4,000架，而包括計畫採購與簽約訂單在內，現今F-35的銷售紀錄約為3,200架。

(中時電子報)