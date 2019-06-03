六四30周年在即，總統擬參選人周錫瑋今早參拜新莊地藏庵時表示，六四事件的確對於民主自由跟法治有一定傷害，但30年之後，看到蔡英文做的事情，更擔心「蔡英文會不會犯迫害法治，傷害民主、傷害自由的事情。」

周錫瑋指出，「六四對民主自由跟法治有一定的傷害」，但周也提出擔憂，「過了30年之後，我在台灣看到蔡英文做的事情，我也很擔心，蔡英文會不會犯迫害法治 傷害民主傷害自由的事情。」

周錫瑋說，「尤其是2020總統大選快到了，擔心蔡英文的東廠加上製造兩岸衝突緊張，對於陳水扁司法的事情有所壓制，所以六四過30年之後，我更擔心蔡英文對民主法治自由造成一定程度傷害。」

針對日前陸防長揚言，台灣若有分裂想法將不惜一戰，周錫瑋則回應，「大陸有些角度一直沒看清楚，如果他們目標是台獨的蔡英文跟民進黨的話，不要把台灣2300萬人含括在內。」

周錫瑋最後也強調，「針對民進黨跟台獨就好 台灣2300萬民眾基本上是善良的，主張和平共處的。」

(中時 )