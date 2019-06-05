中美貿易戰效應繼續在各個面向顯現其巨大影響力。據上海股市相關數據顯示，外國投資者擔心貿易戰升級以及人民幣匯率穩定性，近兩個月來大陸股市遭遇5年來最大規模的外資淨流出，流出總額120億美元。

英國《金融時報》報導，上海司爾亞司數據資訊公司(CEIC)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的數據顯示，2019年4月和5月期間，共有約120億美元資金流出中國股市。這是自5年前中國大陸A股與香港股市進行「交易互聯互通」(stock connect)以來最大規模的資金外流。

報導說，雖然這2個月資金外流較大，但因2019年第一季度陸股表現強勁，今年到目前為止，中國大陸仍有約80億美元資金淨流入。

資本外流突然增加引起各種猜測，報導表示，可能是貿易戰前景和人民幣匯率穩定感到憂慮，讓全球基金管理公司決定採取保守措施。摩根士丹利中國市場策略師王瀅表示，大陸國內投資者也擔心外國投資者退出大陸市場。上海覓確投資管理有限公司董事總經理周寧表示，貿易戰以及對人民幣兌美元匯率可能「破7」的擔憂，是推動外資流出的因素。

報導指出，2014年末以來，除了少數幾次外資流入額小幅下降外，全球投資者的資金一直在源源不斷流入中國大陸。即使在陸股表現史上最差的2018年，也有約550億美元資金流入股市。

隨著5月初中美貿易戰升溫，多項經濟數據表現不如預期，陸股表現也明顯疲弱，上證綜指5月底、6月初已跌至2900點之下。世界銀行6月4日所發佈最新報告稱，預計大陸2019年經濟增長速度將從2018年的6.6%減緩至6.2%，2020年增速進一步下降至6.1%。

(中時電子報)