法德6代戰機在巴黎航空展中閃耀登場，這架外型犀利，宛如來自1990年代科幻電玩的雙引擎戰機，最終將成為歐洲的第一款自製隱形戰機。

法德在2018年4月正式推出「未來空戰系統」（Future Combat Air System，FCAS）計畫，後來西班牙在2019年2月加入。另一方面，英國也與義大利公司李奧納多（Leonardo）聯手，在2018年7月推出「暴風」（Tempest）第6代戰機。

《國家利益》（The National Interest）網22日指出，這兩項計畫都在較勁，以爭取歐洲夥伴，或許有朝一日雙方會想合併，那也並非不可思議。

從法德在巴黎航展秀出的「下一代戰機」（New Generation Fighter）原型看來，它已與先前的無尾設計不同，如今有了傾斜V型尾，令人聯想起諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的YF-23「黑寡婦」（Blackwidow）。

(中時電子報)