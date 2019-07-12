空中驚魂！加拿大航空11日的一架客機，遇強烈「晴空亂流」使飛機急速下墜，乘客在無預警下被拋飛撞上天花板，造成機上約37名乘客受傷，該航班在事後緊急轉降夏威夷檀香山機場。

根據加拿大航空發言人費茲派翠克（Peter Fitzpatrick）表示，這班飛機共搭載了269名乘客及15名機組人員，為原訂從溫哥華飛往澳洲雪梨的波音777-200客機，其在飛行高度36000英呎時，遇到了距離檀香山大約600英里的強烈「晴空亂流」。

機上女乘客史蒂芬妮在驚魂未定中表示：「當遇到亂流時，飛機急速墜落，連反應都來不及，多數沒繫安全帶的乘客更是直接撞上天花板。」還有乘客威廉斯回想當時畫面：「當時大家都在驚慌尖叫，孩童開始哭鬧，加上落下的氧氣罩和散落一地的物品在機艙內搖晃滾動，以及那些受傷甚至流血的乘客，機艙內一團亂，這一幕根本只能用驚悚來形容。」也有乘客在飛機安全降落後透過社群媒體Facebook報平安。

大約在遇到亂流的15分鐘後，機上隨即廣播請求具醫療相關專業的乘客先幫忙協助傷患。該班機也緊急轉降於夏威夷檀香山機場，而在機上受傷的37名乘客，其中有9人為重傷，且大約有30人在飛機降落後已直接送往醫院接受治療。

「晴空亂流」作為這次驚魂的主角，多發生在看似晴朗平靜的天空，難以用雲霧作為可見指標，其發生原因為不同速度的移動氣團導致，不亦被肉眼或傳統雷達發現，也因此讓機師難以防備。

(中時 )