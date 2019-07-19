位於溪邊的240炮陣地，炮堡上有鼓舞官兵士氣的「雷霆」代號。（李金生攝）

縣府觀光處基於維護珍貴戰地遺產，今（19）日與金防部、金門縣戰地史蹟學會在蜈蚣山營區會勘，初步達成重點配套保留與開放觀光的共識。（李金生攝）

金防部按程序針對其中5門拖運炮車、炮管的前、後車配件進行汰除。（李金生攝）

蜈蚣山營區代號「二郎」的240炮陣地。（李金生攝）

已進行「前車」移除作業的蜈蚣山營區240炮預備陣地現況。（李金生攝）

蜈蚣山營區的「前車」汰除作業引起關注，軍方協同縣府現場會勘。（李金生攝）

縣議員董森堡（左一）和金門縣戰地史蹟學會理事長陳自強（右四）均主張炮陣地與240榴炮、拖運車「三合一」缺1不可。（李金生攝）

金防部副指揮官古勝文（右）表示，軍方全力配合縣府保留原件開發觀光。（李金生攝）

縣府觀光處副處長李銘培表示，縣府將於2周內再與軍方會勘，決定實際撥用的數量，包含預備砲管在內。（李金生攝）

國軍最具威力的火炮，在1960年「617炮戰」中大展神威的240榴炮，金門現有12門陸續現地封存，其中5門拖運炮車、炮管的配件已進行汰除作業。縣府觀光處基於維護珍貴戰地遺產，今（19）日與金防部、金門縣戰地史蹟學會在蜈蚣山營區會勘，初步達成重點配套保留與開放觀光的共識。

全世界僅生產300多門，射程可達3萬0030公尺，號稱可以搭載核子彈頭，僅炮管就重達1萬1458公斤的240榴炮，其中12門於1959年底運至金門部署，服役已超過1甲子，一直被戍守前線的官兵視為確保金門的「炮王」。

1960年6月17日，美國總統艾森豪訪華，中共為表示歡迎和歡送之意，當天下午9時起發動炮戰，國軍240炮反擊對岸，火力涵蓋廈門、圍頭 和蓮花山一帶，全面壓制對岸火炮，在這場具歷史性意義的炮戰中，寫下鼓舞官兵士氣的傳奇一頁。

隨著兩岸緊張關係緩和，在國軍精實政策下，金門駐軍連年裁減，曾經立下赫赫戰功的240巨炮也陸續現地封存，金防部並按程序針對其中5門拖運炮車、炮管的前、後車配件進行汰除，並規畫在近期展開切除報廢作業。

縣府基於維護重要戰地文物資產，今天由觀光處副處長李銘培與金防部副指揮官古勝文、金門縣戰地史蹟學會理事長陳自強、縣議員董森堡等人會勘，就蜈蚣山營區「二郎」陣地載運炮管的「前車」保留溝通意見。

董森堡和陳自強均主張炮陣地與240榴炮、拖運車「三合一」缺1不可，在維護原始物件的大原則下，3方同意將「前車」先行保留下來，再進一步研商釋出240榴炮陣地及火炮本體，比照馬祖「梅石營區」模式，開放民眾參觀。

李銘培表示，縣府將於2周內再與軍方會勘，決定實際撥用的數量，包含預備砲管在內。至於炮陣地及火炮主體部分，也將於會勘後1個月內提出具體的陳展計畫，並爭取國防部認同和支持。

(中時 )