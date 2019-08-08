F-35隱形戰機

美國打造F-35隱形戰機，是要對付世上技術最先進的敵人，克敵致勝。然而，每當這些「閃電II」戰機呼嘯而過，附近的居民就被吵得快崩潰。

F-35有3款，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）除了為空軍開發F-35A戰機，為海軍陸戰隊研製了F-35B，也為海軍打造了F-35C戰機。

而據《星條旗報》（Stars and Stripes）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網7日報導，F-35不時高來高去，住在美國空軍，海軍和海軍陸戰隊基地附近的民眾幾乎一日不得安寧，必須忍受震耳欲聾的噪音。

F-35隱形戰機

F-35裝有世上最夠力的軍機引擎之一，也就是普惠（Pratt & Whitney）F135引擎，它的推力達4.3萬磅（近2萬公斤），單靠一具引擎，便能推進重達7萬磅（約3萬公斤），並滿載武器與燃油的戰機。

(中時電子報)