一手設計紐約世貿中心車站、瓦倫西亞藝術科學城建築的西班牙知名建築師瓦爾（Santiago Calatrava Valls），近日遭義大利法院判處7.8萬歐元（約新台幣271萬元）罰款，原因是他在水都威尼斯建造的「憲法橋」（Constitution Bridge）不耐用，許多設計對行人並不友善，居民抱怨連連。

威尼斯憲法橋。

威尼斯憲法橋與蛋形玻璃電梯。

綜合英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）、美國線上建築刊物The Architect's Newspaper報導，憲法橋橫跨威尼斯大運河（Grand Canal），連接北岸繁忙的聖塔露西亞火車站（Venezia Santa Lucia）及南岸的羅馬廣場，它全長約300英尺（約91公尺），是一座由鋼及玻璃打造而成的現代式大橋，它是大運河上的第4座大橋，也是威尼斯睽違70年來的最新橋樑。

不過憲法橋自1999年宣布建造到2008年竣工前後，屢屢遭居民及反對派政治人物抗議，從橋樑外型到實用性都被批評得體無完膚，他們抨擊橋樑的現代造型與威尼斯極具歷史感的城市風景格格不入，憲法橋的座落地點與其他另外3座橋距離太近，也讓人感覺沒有建造必要，此外路人也抱怨橋樑路面濕滑難走，由於威尼斯冬季多雨、容易起霧，導致他們走在橋上兩側鋪設的玻璃地板時經常滑倒、受傷。喜歡這座橋的粉絲尊稱它為「光之地毯」（a carpet of light），痛恨它的人則嘲笑它像「大龍蝦」。

憲法橋中看不中用，在威尼斯真的是個嚴肅問題，當地法院甚至在9日判處建築師瓦爾7.8萬歐元罰金。法院理由大致基於三點，第一，這座橋建造曠日廢時且嚴重超支，當初提案時預計以700萬歐元建造，最後因為設計上有失誤，嚴重追加，導致最終總共花費了1,160萬歐元。

第二，法官認為憲法橋使用的建材不耐用，橋上使用的鋼管太小，玻璃地板原先預計要使用20年，現在才使用10年，已經有部分被行人踩破、更換。

第三，建築設計對老人及身障人士並不友善，尤其橋面過於陡峭，原設計卻沒有納入友善身障人士的設施，致使後來再額外追加一個蛋形電梯，不過這部玻璃電梯也備受批評，夏天裡面溫度高達攝氏50度，先前甚至發生過故障，導致遊客受困。

由於瓦爾是一名備受尊敬、聞名全球的的專業建築師，過去有很多打造橋樑的經驗，因此此次犯下的這些錯誤在法官眼中也顯得更為嚴重，法官批評他的設計有「過失」。

針對法院判決，瓦爾辦公室並未回應，不過10年前工程剛完工時，面對大眾的批評，當時他就為自己辯解，稱僅負責橋樑的外觀美感，他無權置喙選擇承包商及使用何種建材，「很多事情都非由我經手。」

(中時電子報)