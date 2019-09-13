自我國友邦索羅門新政府上任後，台索斷交傳聞不斷，繼索國總理的「台灣無用說」後，現又傳出索國一份跨黨派報告指出，建議索羅門趕在9月前與大陸建交，趕在中共慶祝10月1日建國70週年前。

據中央社報導，這篇兩萬字的報告建議，索羅門政府在9月前正常化與大陸關係，中止與中華民國外交關係，以符合「一個中國政策／原則」，大陸與索羅門互設大使館，增進雙邊關係。

報告指出，索國內閣會議預計當地時間13日早上10時（台北時間早上7時）召開。對於是否轉向與陸建交，索國先前對台釋出的消息是，總理將參考4份報告，包括跨黨派小組報告、國會外交委員會報告、外交部及總理府的報告後，再做決定。若當日就做出決定，恐引發程序爭議。

根據外交委員會預計的時程，索國政府9月底前將繼續接受各界書面意見，外交委員會預計在10月底前完成報告，向國會提出。而索國外交委員會在9月4日、5日就此議題召開聽證會，出席的民間團體一面倒支持索國與台灣維持邦交。

索國國會昨天起休會至11月18日。為聽取更多民間團體意見，外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）昨天決定，今天再加開一天的聽證會，主要邀民間團體出席。

中華民國駐索羅門大使廖文哲接受中央社訪問指出，針對索國將召開內閣會議討論這份跨黨派小組報告，我大使館已經積極動員支持台灣的成員在會議上為台灣發言。

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月上任後，將檢討對台邦交列為百日行動計畫的一部分，組成跨黨派小組拜訪萬那杜、斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加等中國在太平洋的友邦、也訪問大陸，以了解與陸建交的利弊。

蘇嘉瓦瑞即將到紐約參加聯合國大會，預計會見美國副總統彭斯（Mike Pence）。索國先前傳出親中派議員希望他在出訪前，做出與台灣斷交的決定，以免受美國影響。

(中時電子報)