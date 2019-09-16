針對中國力圖挖角索羅門，並持續鎖定台灣其他邦交國，大陸知國際關係學者時殷弘認為，中共拉攏南太平洋國家，看準的是長遠戰略意義，投資成效會高於其它地區。但索國表態自相矛盾，與台斷交時間可能是近期，也可能拖到台灣大選後。

在中國人民大學國際關係學院教授時殷弘今天在接受《中央社》訪問時表示，至於未來是否持續鎖定拉丁美洲國家挖走台灣邦交，因為拉丁美洲靠近美國，且被美國視為「後花園」，這些國家若要倒向中國大陸，相信受到的壓力會遠高於南太平洋的索羅門。

時殷弘表示，南太平洋國家雖然都是小島國，但各方面的資源仍然比較豐富。而所謂「資源」不見得一定是礦藏，反而是中國大陸面對這些小島國所能取得的優勢。南太平洋國家人口少，面積小，發展程度不高，相對而言更需要中國大陸的投資支援。加上大陸國企、民企到海外投資「不嫌大、不嫌小」的無孔不入特性，讓中國大陸對當地投資所得到的回報，會遠超在不少其它國家的投資

除了經濟投資考量，時殷弘提到，中共加強在南太平洋的外交活動，看準的是這片廣大海域的地緣優勢及長遠戰略意義。

至於對台外交戰，時殷弘說，中共挖角索羅門，自然是針對台灣「民進黨當局」的邦交國而來。而台灣剩下的邦交國，都將是中共爭取的對象，只不過在一定的時間內，爭取的程度可能不一樣，須視這些國家本身的利益而定。

他認為，索羅門方面的表態，至今「有些自相矛盾」。因此，中共底是現在就挖走索羅門，還是待2020年1月台灣大選結果揭曉，仍要視索羅門方面的態度而定。

(中時電子報)