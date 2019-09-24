大陸國家發改委副主任寧吉喆24日表示，1952-2018年，中國國內生產總值(GDP)從679.1億元躍升至90.03萬億元，實際增長174倍，佔世界經濟的比重接近16％；人均GDP從119元提高到6.46萬元(人民幣，下同)，實際增長70倍。

大陸慶祝70周年國慶系列活動展開，24日上午舉行第一場記者會，由大陸國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆，財政部部長劉昆，中國人民銀行行長易綱等人打頭陣，介紹大陸的發展成就。

寧吉喆以五方面介紹大陸七十年來的發展，他指出，第一，中華民族從站起來、富起來到強起來實現飛躍。70年前，毛澤東主席在天安門城樓上一聲宣告，標誌著中國人民從此站起來了。70年來，完成社會主義革命，推進社會主義建設，進行改革開放新的偉大革命，極大地解放和發展了社會生產力。1952年—2018年，我國GDP從679.1億元躍升至90.03萬億元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。

第二，綜合國力、社會生產力、人民生活水平大幅提升。目前，我國已成為世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。移動通信、現代核電、載人航天、量子科學、深海探測、超級計算等領域取得重大科技成果。2018年我國居民人均可支配收入比1949年實際增長59.2倍，居民人均消費支出比1956年實際增長28.5倍。

第三，經濟建設、社會建設、生態文明建設協調推進。70年來，我國固定資產投資持續快速增長，極大地促進了農業生產力水平、工業裝備水平、基礎設施網絡的提高和健全。2018年末，我國鐵路營業里程13.2萬公里，其中高速鐵路3萬公里，分別居世界第二和世界第一；公路里程485萬公里，其中高速公路14.3萬公里，居世界第一。教育、文化、醫療衛生、體育、社會保障、扶貧脫貧、生態環保事業全面發展。70年來，我國人均預期壽命從35歲上升為77歲，森林覆蓋率從1976年的12.7％提高到2018年的22.96％。

第四，工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。70年來，從傳統農業國轉為現代工業國取得顯著成效，擁有聯合國產業分類中全部工業門類。第一、二、三產業增加值比例從1952年的50.5：20.8：28.7變化為2018年的7.2：40.7：52.2。信息化深入發展，居民在網上購物、用手機支付、騎共享單車、坐高速列車成為常態，所謂新“四大發明”。1949年—2018年，常住人口城鎮化率從10.6％提升至59.6％，農業機械總動力從約10萬千瓦增長為10億千瓦。

第五，中國作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者作用凸顯。目前，中國是聯合國五大常任理事國中派出維和部隊人數最多的國家；中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率居世界首位；中國堅持多邊主義、自由貿易原則，積極參與聯合國等國際組織活動；中方共建“一帶一路”倡議已得到160多個國家和國際組織的積極響應。

(旺報 )