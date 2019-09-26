F-16V領軍！ 漢光彰化戰備道 4型機震撼起降

空軍現役142架F-16戰機性能提升為F-16V案正加班進行構改，預計2023年全部完成，但F16V新機尚未交貨，因此形成超過2成以上的「戰機缺口」。台海軍情專家梅復興分析稱，反映當年美台商會協助我方向美方爭取F-16C/D時的說帖無可反駁，如今F-16V軍售案確立，確實是多方人士奔走協助遊說的成果。

國防部表示，依照原先規畫，全案進度略有落後，但漢翔說會追上，可在預訂時程內達成。熟悉美台軍售的台海軍情專家梅復興表示，上述狀況完全坐實了美台商會2011/2012年為幫助台灣向美方爭取出售F-16C/D戰機所準備的說帖中，他參與諮詢時提出的主要論述基礎之一。那就是，F-16V性能提升案的施工高峰期間，因為有好幾年勢必會有相當數量的F-16 Block 20戰機進廠導致戰備機隊兵力明顯受到削減、形成「戰機缺口」(fighter gap)，故需要額外戰機填補。

梅復興說，根據國防部長嚴德發在立法院舉出的數據，目前F-16有41架進廠，目前僅完成9架，表示有32架下戰備線，這相當於F-16機隊有22.5%無法執行飛行任務。倘若摒除在美國路克基地執行訓練的十餘架，只考慮在台灣的F-16，那暫時無效的F-16兵力更達四分之一！這等於空軍全部第一線戰機總數的十分之一停擺，或從另一個角度來看，相當於所有戰機的妥善率都再削降10%！而這尚未考慮各機種任務分擔與妥善率不同的加權，譬如說，假如F-16平時的平均妥善率較高或任務負擔較重，那對實際戰力在量與質上的影響還可能會更大。

他指出，由於當年撰寫說貼完全根據非機密的公開資料，無論是戰機妥善率，鳳展案的施工期程等均只能概估，所以推判出的「戰機缺口」與如今的實際數量難免有所出入。但這個Fighter Gap的論述還是相當據說服力的，歐巴馬政府當年就無法駁斥，最後國務院只好迫使五角大廈負責台灣事務的主管以「中共飛彈可癱瘓台灣機場跑道，傳統戰機無法起降，故而無用」為理由向國會含糊搪塞。這個藉口其實非常可笑，因為美國國防部每年提出的中共軍力報告裡，韓、日、沖繩等地的空軍基地也都籠罩在共軍飛彈的涵蓋內，那為何其他盟邦各國的戰機，甚至美軍自己的戰機，就都不受跑道癱瘓威脅的影響而形同廢鐵了呢？？

梅復興說，當年友我美方人士奔走協助遊說美國政府售台新戰機，投注了極多心血，也煞費了諸多苦心，並且預示了許多後來可能發生的情況。七八年轉眼間過去了，美中戰略競爭的演化也終致川普政府批准出售F-16C/D Block 70戰機給我國。如今回首來時，不啻美好的仗已然打過之傲。

(中時電子報)