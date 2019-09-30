前總統陳水扁近日獲中監批准，出席民進黨33周年黨慶，對於有網友稱韓國瑜逆轉勝的三箭，第一箭就是把阿扁關回去，阿扁今聞訊大表憤怒，直說「韓國瑜是土皇帝嗎？」。更嗆說，不如請韓國瑜乾脆提出，只要他當選，君要扁死，扁不得不死。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜三箭逆轉》，猜測韓將在11月破釜沈舟，拋出3件事，民調將瞬間逆轉。「第一：先挑起藍綠對立，再討好中間選民，再把阿扁關回去。雖然韓國瑜已經提過了，但只要再加強，並且在造勢晚會大聲疾呼，一選上就把阿扁關到起肖！」如此一來，民調馬上多5個百分點。

阿扁對此今晚在個人臉書《新勇哥物語》PO文，不滿稱，「韓國瑜韓國瑜是土皇帝嗎？」

與其「把阿扁抓回去關到起肖」將是韓國瑜最後逆轉勝三支箭的第一支箭，不如請韓國瑜乾脆提出，只要他當選，君要扁死，扁不得不死，學老蔣硃筆一揮：「槍決可也」！

阿扁說，「當立委沒有被韓國瑜打死」。「韓國瑜選總統竟要把阿扁再關回去而且要關到起肖。韓國瑜不知民主法治是何物，完全沒有憲法意識」。憲法明文規定，法官依據法律，獨立審判，不受任何干涉。難道韓國瑜當總統要修改憲法：法官依據韓總旨意，奉命審判？縱使檢察官也不受總統直接指揮，否則馬英九愛將黃世銘檢察總長也不會判罪下台！

扁案是政治案件，從關押、延押、發監，戒醫、交保到二不、四不，無一不是政治考量與政治決定。誰知道馬英九政治追殺阿扁不是因為「台灣中國 一邊一國」，和他的「一個中國 終極統一」，完全是沒有交集的兩條平行線。歐美國家「政黨輪替」的民主常態，在中國歷史上及黨國主義下，才會有連戰將「政黨輪替」說成人人得而誅之的「竊國之罪」！

阿扁強調，馬英九何嘗不想「把阿扁關到死關到起肖」，不然怎會在阿扁入獄第一關，要求脫褲檢查前面有無入珠，後面有無藏毒品紙條，極盡羞辱之能事！前二年禁止管理員與雜役等所有的人都不可以跟阿扁講話。前四年都在沒桌沒椅沒床，趴在地上寫字度過。生病看診，從土城、龜山到南屯，經過三個監所怎麼那麼巧，都發生過嚴重的誤診病歷？！

骨頭沒斷說斷，斷了說沒斷。提水沖便池會喘的胃潰瘍說是感冒、老化、肺部疾病。腦部病變的前額顳頁白點，說是二個月前的小中風。精囊硬塊說是腫瘤要進行切除手術，阿扁不同意，要求再看第二家醫學中心，結果只是晶體。二位精神科醫師都說阿扁有精神疾病，法務部硬說沒有，如果沒有北榮確診並住院治療，否則真的沒死也關到起肖。更荒唐的是跌倒受傷流血腫脹說成蜂窩性組織炎，要阿扁住院打5天抗生素。

感謝民間醫療小組陳順勝、郭正典、陳喬琪等醫師、北榮周元華、陳記得等醫師、麻豆新樓趙建銘醫師⋯⋯，大家合力救了阿扁的健康，為了參選總統的韓國瑜卻要阿扁的命！？

(中時電子報)