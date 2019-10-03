美二戰級B-17轟炸機墜毀

一架載有13人的二次世界大戰級B-17轟炸機2日在美國康乃迪克州的布拉德來國際機場 （Bradley International Airport）墜毀，導致7死9傷。

綜合外電報導，起飛不久後，這架古董轟炸機便墜毀，炸成一團火球。機上成員包括2名駕駛，1名空服員，還有10名乘客。

(中時電子報)