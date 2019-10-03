二戰級美B-17轟炸機墜毀 7死9傷 07:252019/10/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 二戰級美B-17轟炸機2日在美國康乃迪克州的布拉德來國際機場 （Bradley International Airport）墜毀，導致7死9傷。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美二戰級B-17轟炸機墜毀 一架載有13人的二次世界大戰級B-17轟炸機2日在美國康乃迪克州的布拉德來國際機場 （Bradley International Airport）墜毀，導致7死9傷。 綜合外電報導，起飛不久後，這架古董轟炸機便墜毀，炸成一團火球。機上成員包括2名駕駛，1名空服員，還有10名乘客。 (中時電子報) #B-17 #轟炸機 #墜毀 #美國 #死傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 風管論壇 助保險業創新局 04:102019/10/01 產業特刊 陸首款高超音速武器曝光 東風17彈頭造型奇特 14:142019/10/01 軍事 台股基金17檔 今年漲逾三成 04:102019/10/02 投資理財 秘魯巴士墜100公尺深谷 至少17死30傷 10:182019/10/02 國際 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 10:332019/10/02 兩岸 《科技》工程師旅日計畫獲好評，17 Media Japan再擴大招募 11:422019/10/02 財經 B-52飛行員是風暴兵？原來是防輻射面具 18:172019/10/02 軍事 轟-6N現身 劍指美第七艦隊及關島 04:092019/10/03 話題觀察 高鑫加速整合 關17家歐尚超市 04:102019/10/03 全球財經 陸東風17亮相 美智庫：台愛國者飛彈或無法攔截 05:052019/10/03 軍事 軍事熱門新聞 陸東風17亮相 美智庫：台愛國者飛彈或無法攔截 - 軍事 二戰級美B-17轟炸機墜毀 7死9傷 - 空軍 五角大廈新設中國辦公室 首任主管或為薛瑞福 - 軍事 貝爾Bell360「勇者」高速有翼直升機 - 軍事 絕殺南海 陸最新反艦巡航導彈鷹擊18首次亮相 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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