台中市大雅區鐵皮工廠凌晨大火造成二名消防員罹難，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，行政院長蘇貞昌在第一時間對於不幸喪生的消防員表達不捨、哀悼及哀慟之意，同時也叮囑內政部，必須針對消防人員救難設備，進行嚴格檢討與改善。

台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨3時許發生大火，二名消防人員進入火場救災卻失聯，消防局成立緊急救援小組搜救，但上午8時尋獲時已經不幸罹難。

(工商 )