台中大火釀兩名消防員罹難 蘇揆不捨 15:032019/10/03 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大雅區鐵皮工廠凌晨大火造成二名消防員罹難，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，行政院長蘇貞昌在第一時間對於不幸喪生的消防員表達不捨、哀悼及哀慟之意，同時也叮囑內政部，必須針對消防人員救難設備，進行嚴格檢討與改善。 台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨3時許發生大火，二名消防人員進入火場救災卻失聯，消防局成立緊急救援小組搜救，但上午8時尋獲時已經不幸罹難。 (工商 ) #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌等12分鐘發怒 唐湘龍指輸30萬票不必官腔官調 23:192019/09/30 政治 風災來臨屢屢修理國民黨 蘇貞昌怪媒體劃錯重點 12:222019/10/01 政治 蘇揆耍官威 藍營痛批：防災分顏色 15:572019/10/01 政治 南方澳跨海大橋坍塌 蘇揆：救出十人 水下還有六人 16:362019/10/01 政治 藍批耍官威 蘇怪媒體畫錯重點 04:102019/10/02 政治要聞 看顏色發脾氣 把政院當屠宰場 04:102019/10/02 政治要聞 耍官威 蘇貞昌秀過頭 04:102019/10/02 時論廣場 《金融》蘇貞昌：深化公司治理，提升資本市場競爭力 12:502019/10/03 財經 《產業》物聯網監控空污，蘇貞昌：續提升應用效益 13:072019/10/03 財經 《經濟》南方澳大橋善後，蘇貞昌：5面向並進 13:582019/10/03 財經 政治熱門新聞 韓國瑜說出這話後 網友全暴動了！ - 政治 斷言韓國瑜選情沒救！鳥卦命理師冒出這番話 網笑翻 - 政治 藍營選情告急 連勝文二字曝勝選關鍵 - 政治 好慘！蔡英文執政後...羅智強譏這四字成笑話 - 政治 「中華民國是啥？」網紅隨機街訪 年輕人反應跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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