央視在微博宣布「決定立即暫停NBA賽事轉播安排。」(央視微博)

NBA休士頓火箭隊總管莫雷聲援香港反送中，引爆大陸官方及民間怒火。儘管莫雷昨在推特澄清，「無意冒犯」大陸球迷，NBA官方也發聲明滅火，但顯然北京並不買帳。稍早央視在微博宣布「決定立即暫停NBA賽事轉播安排。」

NBA休士頓火箭隊總管莫雷聲援香港反送中，大陸官方及民間十分憤怒。眼見事情越演越烈，莫雷昨日上午緊急在推特上滅火，他絕對不是故意要冒犯大陸的球迷，貼文僅代表個人觀點。NBA官方也火速發聲明切割，指責莫雷「已經嚴重冒犯了我們在中國的朋友和球迷，這令我們感到相當遺憾。」並表明，莫雷個人意見不代表火箭或是NBA。

但消毒無效，稍早央視在微博宣布「決定立即暫停NBA賽事轉播安排。」

以下為央視微博聲明:

中央廣播電視總台央視體育頻道今天再次發表聲明 ，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。聲明全文如下：

「中央廣播電視總台央視體育頻道聲明:

我們注意到正在日本參加活動的NBA總裁亞當·肖華回應休士頓火箭隊總經理莫雷發表涉港不當言論一事。對亞當•肖華聲稱支持莫雷自由表達權利的說辭，我們予以強烈不滿和反對。我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。

為此，中央廣播電視總台央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。」

(中時電子報)