近日「蘋果上架香港暴徒好幫手App」的話題一度進入微博熱搜排行第一名，引發網民與媒體熱議。大陸官媒《人民日報》在社群網站發表評論，指蘋果公司開發的App「為暴力亂港之徒『大開中門』，是有意要做『幫兇』嗎？」這是繼NBA近日因火箭隊總經理發表涉港言論遭抵制後，再發生美國的知名品牌因香港問題遭大陸官媒點名批判，預計可能再掀起一波大陸民眾的抵制浪潮。

大陸官方媒體《人民日報》這篇題為《為暴徒「護航」，蘋果公司想清楚了嗎？》的評論文章說，蘋果App商店裡堂而皇之上架一款地圖軟體，名為提供交通資訊、方便市民出行，實則通報警方行蹤、便利違法活動，讓香港的暴徒大搖大擺出來行兇。地圖的開發者毫不避諱，要為暴徒「導航」，用心險惡。

大陸官媒《人民日報》在微博上發表評論批評蘋果公司不應讓香港即時地圖在商店上架，聲稱這是對中國人民感情的背叛。（圖／新浪微博@人民日報）

文章說，香港正值嚴峻時期，暴力更趨嚴重。此時選擇在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果商店，「為暴力亂港之徒『大開中門』，是有意要做『幫兇』嗎？」作為一家有國際影響力的企業，蘋果公司一直享有較高聲譽。一家企業也當有應有的社會責任，棄是非於不顧、讓惡行更倡狂，客觀上置更多用戶於險境，蘋果公司真的想清楚了嗎？

文章還指出，蘋果地圖只是一例。在香港蘋果音樂商店裡，還上架了一首「港獨」歌曲。這首「包藏禍心」的歌曲曾經下架又「死而復生」，還是在同樣的時間節點上得到蘋果的批准，這樣的連串動作讓人不得不思考其內在邏輯。

文章強調，商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司扯到香港正在發生的風波中。但現在蘋果公司自己要跳進來把商業和政治攪在一起。這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思。外國公司大概不明白中國人的情感和思維方式。「讓毒軟體大行其道，便是對中國人情感的背叛；對香港事務的各種歪曲，都違背中國人民的民意。」

美媒日前曾報導，美國蘋果公司近日決定重新上架一款曾被其禁止上架的香港地圖應用，這款名為HKmap.live是「全港抗爭即時地圖」網站的手機版。該網站因能即時顯示香港員警所在的街頭區域而被示威者廣泛使用，用以躲避員警的逮捕。該App的開發者並稱，蘋果重新上架此此款應用是正確決定。

陸媒《環球時報》還發現，Hkmap.live的研發者不僅在其社交帳號上表現出了明顯支持香港示威者的立場，而且在貼文和地圖的圖例上還使用了侮辱性的標籤和詞語來指代警方人員。

(中時電子報)