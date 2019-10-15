大陸公安部與河南公安機關今天（10月15日）從寮國押解136名電信網路詐騙嫌犯回大陸。河南省公安廳表示，隨著這些嫌犯落網，1200餘起案件終於宣告破案。這次大陸警方瓦解18個特大跨境電信網路詐騙集團，搗毀15處窩點，追繳贓款贓物價值2100餘萬元人民，繳獲手機、電腦等一大批作案工具、證物。

警方表示，今年大陸發生多起「殺豬盤」虛假投資、博彩類電信網路詐騙案件，嫌犯先透過一些相親網站、手機直播平台、各類聊天軟體等網路媒介尋找作案目標，編造種種謊言與詐騙對象交流感情，或以投資指導為幌子騙取受害人信任，誘導受害人進行投資、下注，讓受害人先獲得小利等方式逐步使其心理防線徹底潰決，誘騙受害人不斷增大投入。

嫌犯利用後台操控受害人收益結果，待受害人虧損至無追加投資、下注能力時，就中斷聯繫，關閉投資或博彩平台，讓受害人損失慘重又求助無門，造社會嚴重的經濟損失。

為此，大陸公安部成立專案小組，抽調河南、江蘇等地精幹警力到寮國，與當地警法合作，9月19日至27日開始逮人，10月15日押解回大陸。

(旺報 )