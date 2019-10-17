教育部對台北商業大學校長張瑞雄涉及的宿舍、校務基金、出國費用等爭議完成調查，認定他向行政院申請的首長宿舍，自104年1月1日起沒有居住事實，學校這段時間每個月幫他支付的水電費，他必須還給學校，預估共5、60萬元。

對於教育部的裁決，張瑞雄表示「同意」、「沒問題」，將歸還之前學校為他支付的水電費。他同時表示，已經辦理申請退還宿舍，現正在搬家中，1個月內會處理完畢。

日前媒體報導，張瑞雄擔任北商大校長後，向行政院申請了一間位於台北市精華地的宿舍，卻疑似由前妻及子女居住，學校每月還要為他付水電費。另外，他每年出國考察花費近500萬元，也有虧空校務基金的問題。

教育部進行調查，僅認定張瑞雄在處理宿舍方面違反規定，至於校務基金及出國支出等均沒有問題。教育部技職司長楊玉惠表示，張瑞雄103年4月向行政院申請宿舍，住了一段時間後，104年1月1日起，自己沒有住在裡面，而由前妻及子女居住，已違反規定。

楊玉惠說，所謂居住事實，是每周要居住4天以上。張瑞雄從104年1月1日起，就不住在宿舍裡面，理應將宿舍歸還國家，學校也不應該繼續幫他付水電費。因此，教育部要求張瑞雄，必須退回宿舍，並歸還學校從104年1月1日到現在為他支付的水電費，約5、60萬元。

至於張瑞雄涉及的其他爭議，並未發現違規情形。楊玉惠說，張瑞雄出國一年大約花30萬元，媒體指的500萬元，是北商大所有老師1年出國的支出。至於校務基金的處理，屬於校長治理的權限，沒有虧空的問題。

(中時 )