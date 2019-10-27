軍事時報(Military Times)報導，IS武裝集團的領導者巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)在週六成功被美軍擊殺，雖然美國國防部官員說，軍方仍在等待DNA的測試確認巴格達迪之死，但普遍認為這一次是真的了。那麼這一位在賓拉登之後的恐怖份子首領，是何許人也?

英國衛報(The Guardian)報導，與賓拉登的顯赫家族背景不同，我們對巴格達迪認識的並不多，一般認為他出生於1971年，出生地在伊拉克中部城市薩馬拉(Samarra)，據說在兩伊戰爭爆發時，他曾經想要加入伊拉克正規軍，卻因身體虛弱、視力不好，無法加入伊拉克軍隊。後來蓋達組織(al-Qaida,基地組織)吸收了他，成為「伊拉克師」的一員，在2003年第二次伊拉克戰爭後，蓋達也受到衝擊，於是巴格達迪另組團體，自稱「伊斯蘭國」ISIS，奉行極端保守的伊斯蘭基本主義派。

2010年起，北非出現「茉莉花」革命，隨後部分中東國家也有所響應，敘利亞與伊拉克政局不穩，給了IS發展的機會，他們迅速壯大，在2014年7月，成功佔領了伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul），巴格達迪在努爾大清真寺(Great Mosque of al-Nuri)公開布道，宣布自己是「哈里發」(Caliph)，也就是全球穆斯林的政治和宗教領袖。

當然，幾乎所有伊斯蘭宗教高層都不承認巴格達迪的身份，但是他卻吸引了成千上萬的外國支持者加入伊斯蘭國，不乏西方國家的高學歷者以及年輕女性，IS也成功利用網路(主要是暗網DarkNet)，招募了許多國際支持者，許多人出錢出力，並飛到IS的據點成為他們的戰士。

我們並不清楚IS支持者是抱持什麼心態加入的，因為就所有的證據與他們的行為都顯示，IS極建立了殘酷的司法制度，最駭人的就是他們綁架外國人質，並且以砍頭的方式處刑然而他們仍然在2014~2016年初，擴張在敘利亞與伊拉克北部多數地區，IS的戰鬥力相當強，曾經多次擊敗裝備精良的伊拉克部隊，並俘獲伊拉克的美製先進武器。直到2016年底，才在美國與俄國的強勢攻擊之下逐步衰敗，但是摩蘇爾仍然遲至2017年7月才成功收復，被稱為IS首都的拉卡，直到2017年10月才拿下。

在IS失去多數城市後，巴達格迪也愈來愈少露面，今年3月，IS放棄敘利亞中部城市巴古茲（Baghouz），這是IS最深重的打擊，因為失去了最終領土據點，沒有領土又如何自稱哈里發?因此巴格達迪必須再發布影片提振士氣，在今年4月發布的長達18分鐘的畫面中，巴格達迪表示雖然聖戰有所挫折，但仍然能夠勝利。沒人知道影片是在何時錄製，也看不出拍攝地點。

自2016年以來，巴格達迪有2500萬美元的懸賞獎金，美軍也多次試圖利用空襲炸死他，多年來，已經有多次擊巴格達迪的消息，但是事後他仍以錄音和影片中重新露面。

據報導，美國政府在週六晚上，得知巴格達迪在敘利亞伊德利卜省(Idlib)的巴里沙鎮(Barisha)，於是立即對他的藏身地發動襲擊，從發布的影片顯示，該建築已被夷平成廢墟。據《新聞周刊》報導，這次襲擊是由美國陸軍的三角洲特種作戰部隊(Dalta Force)執行的。

如果這一次真的成功擊殺巴格達迪，是對IS又一次打擊。

(中時電子報)