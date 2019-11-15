通靈大師江嘉葉。

「台灣第一名模」林志玲與日本老公Akira本週日(17日)即將在台南美術館1館舉行婚禮，預計席開12桌，走小而溫馨路線，不收禮也不收禮金，只邀請至親好友來與小倆口共享這份幸福。曾兩度神準預測出林志玲復合舊愛、閃婚Akira的通靈大師江嘉葉，也特地在志玲姐姐婚宴前夕叮嚀2點，祝福林志玲夫婦婚姻長長久久。

江嘉葉以通靈觀看林志玲夫婦，發現林志玲很滿意目前自由自在，以及選擇自己喜歡的工作和生活，但夫君AKIRA事業的成就離他自己的目標還很遠，所以他一定會在工作上更加努力和投入更多時間。AKIRA的運勢可沒林志玲那麼順利，他的事業宮有煞心干擾，困難重重，挫折頗多，加上兩頰消瘦無氣，財庫薄弱，眼神銳利缺少暖氣，語言尖銳不饒人，鼻骨挺立，自尊心強，有才氣確無強的事業運，小倆口未來恐將面臨婚姻危機。

因此江嘉葉建議，若能儘快生下寶寶，必能成為家中溫暖的潤滑劑，是全家人的福星，能讓婚姻穩定去除危機。

另外，家中有子孫結婚是一大喜事，也是安慰祖先的傳承，華人和日本人都很重視恭敬禮拜祖先，要讓婚姻穩定美滿，取得祖先長輩認同支持是很重要的，所以江嘉葉建議志玲姐姐能遵循古禮，在家中或廟裡設置夫家祖先牌位，讓祖先明暸子孫AKIRA取進媳婦林志玲，要恭敬禮拜先人，取得祂們歡喜和接受，如此祂們會幫著維護這段婚姻，並將新娘納入自家人，時時關懷照顧保佑。

(中時電子報)