林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）17日在台南舉辦婚禮，兩人同日稍早在百年古蹟「全臺吳氏大宗祠」舉行結婚儀式，圈內好友到場觀禮，包含恩師洪偉明、黃子佼、陳怡蓉夫妻、寇乃馨、王力宏的妻子李靚蕾等，蔡康永則擔任該環節主持人，現場氣氛相當感人，黃子佼透露許多人都哭了，「尤其提到原來這個儀式地點，是林家父母愛情原點，特別動人。」

回憶稍早儀式，黃子佼表示，「非常感動，大家都跟夫妻一起盈眶了。尤其提到原來這個儀式地點，是林家父母愛情原點，特別動人。很有情懷與意義的儀式，難怪不選飯店。」他坦言自己當場直接落淚，「這是自然的喜悅，但旁邊女士們哭得比較慘。」感動落淚的觀禮女嘉賓包含王力宏妻子李靚蕾、寇乃馨等。

林志玲（右）以珍珠打點婚禮造型。（林志玲工作室提供）

蔡康永因工作緣故，挑戰同天搭飛機、轉高鐵趕婚禮的緊繃行程，與林志玲交情深厚的他，對於好友終於與AKIRA修成正果，也忍不住感性祝福，「在演藝工作的花團錦簇之後，願她好好享受兩人世界的親密幸福。如同映射星光的寧靜小湖。」

(中時 )