在中國拒絕美國軍艦訪問香港之後，美國國會一名參議員美東時間週四（15日）表示，美艦不妨訪問台灣。來自佛羅里達州的共和黨聯邦參議員里克・斯科特（Rick Scott）建議，「我認為，我們需要盡一切可能支持台灣。如果有滿足我們軍隊和海軍需要的機會，那要給台灣。」

VOA美國之音報導，當天早些時候在參議院軍事委員會就美國國防戰略落實情況舉行的聽證會上，斯科特向五角大樓官員提到了這個問題。他問前來作證的兩位國防部官員，中國拒絕美國軍艦訪問香港，美艦是否可以訪問台灣，以顯示對台灣的支持？

美國國防部負責政策事務的副部長約翰・魯德（John Rood）說：「我們總會對停靠地點進行評估。我想說，通常是印太司令部領導層決定哪裡是水兵修整、港口訪問等事宜的合適停靠點。」

美國聯合參謀部戰略規劃與政策主任、空軍中將戴維・阿爾文中將（David W. Allvin）補充：「這可能涉及（印太司令部司令）海軍上將戴維森負責的事務，但是（魯德）副部長提到的，有很多事情需要評估，不管是加油，還是補給，還是港口是否有能力滿足這些事務，等等。

「參議員，我明白您的觀點，這可以傳遞出某種外交訊息」，阿爾文中將表示，「但是我認為，在戰區範圍利用這些港口訪問，還有現實方面的關注。」

(中時 )