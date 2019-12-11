明達醫學科技(6527)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，競價拍賣於12月11日順利完成，得標加權平均價格為72.92元，辦理公開申購價格為58.8元。

明達醫學科技公司初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數1943仟股，公開申購股數為785仟股，此次參與投標之投標單筆數共計2,796筆，合格標單共計2650筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低得標價格為71.68元，最高得標價格為80.8元，得標加權平均價格為72.92元。

證交所表示，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，明達醫學科技公司競價拍賣最低承銷價格為52.0元，此次辦理公開申購價格為58.8元，12月13日至12月17日為公開申購期間，12月19日為公開抽籤日。

(時報資訊)