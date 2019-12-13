中美達成第一階段經貿協議，大陸國務院新聞辦公室深夜11點舉行記者會。路透社提問，中方可否證實第一階段貿易協議中國明年自美進口500億美元的農產品？第一階段貿易協議是否包括美國答應取消50％的現有關稅？中方對此是否也會取消50％的對美關稅？

不過，大陸國家發展和改革委員會副主任寧吉喆沒有直接回應，他只說，「據我瞭解，今天美方也在舉行新聞發佈會，估計美方會宣佈相關信息。」

寧吉喆表示，取消關稅是中方在經貿磋商中的核心關切，雙方就此問題達成了一致。隨著雙方達成第一階段協議，美方已經承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，並且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度，推動加徵關稅的趨勢，從上升趨勢轉向下降趨勢，這是個承諾，是肯定的。

寧吉喆表示，至於中方關稅的情況，美方現在已經承諾將取消部分對華產品的加徵關稅，同時會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度。美方的承諾我已經向大家作了介紹，中方希望美方能夠切實地履行承諾。

寧吉喆表示，中方同時也將相應考慮不實施原計劃在12月15日生效的擬對美方進口產品加徵關稅的措施。這是雙方在第一階段協議中就關稅問題達成的共識。

(中時 )