在美中宣布達成第一階段貿易協議後，全球媒體與專家評論大量湧出，但鮮少有如身兼美國經濟學家、2008諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家保羅．克魯曼(paul krugman)那樣鞭辟入裡且趣味橫生。他在《紐時》的專欄中說，貿易戰鮮少有勝利者，但有時會有失敗者，而唐納．川普絕對是個失敗者。

克魯曼說，當然，川普和他的團隊不會這樣形容與大陸達成的臨時協議，他們聲稱這是勝利。但現實情況是川普政府幾乎沒有實現任何目標，因此基本上可以說是在宣告勝利後的潰敗。而且中共對此情況完全清楚，正如《紐時》所報導，中共官員對於強硬談判策略的成功感到「難以置信的歡欣雀躍」。

他指出，首先，川普想大幅度削減美國的貿易逆差。經濟學家或多或少都一致認為這是一個錯誤的目標，但在川普的想法中，當一個國家「賣的多、買的少」就贏了，對此沒有人能說服他。不過值得注意的是，在川普任職期間，貿易逆差不減反增，從2016年10月的5440億美元增加到次年10月的6910億美元。

雖然川普不太看得起農產品在降低逆差上的作用，但這次和中國大陸達成貿易協議的主要實質內容卻是：大陸承諾購買更多美國農產品。

其次，克魯曼指出，川普的團隊還希望制止大陸成為世界經濟超級大國。然而新協議雖然包括保護智慧財產權的承諾，但未觸及大陸產業戰略的核心，即中共龐大的產業補貼政策。

從廣義上講，川普被宏偉的妄想所蒙蔽。壓制一個遼闊且自豪、經濟完備並在某些方面比美國還大的國家，美國永遠不可能成功。何況美國同時還疏遠其他的發達國家，這些國家本可以和美國聯手向中國大陸施壓，促其改變經濟政策。很顯然地，川普的策略不如他們所吹噓的那樣有用。

克魯曼指出，貿易戰以來，中國大陸出口價格未變，美國消費者負擔大幅增加，大陸的報復嚴重打擊美國出口商，農民也更為艱苦。雖然總體經濟還在成長，但關稅政策的不確定性顯然正在損害製造業和商業投資。因此，這就是為何說川普是宣佈獲勝後的全面潰敗。

川普的貿易失利可能造成政治上的傷害，很多美國人還是會聽信這一套把戲。投票主要反映的是經濟走向，不論過去如何，只要近期有所好轉就行了。實際上，做一番愚蠢的事，然後在大選前一年停止，可能是個好的政治策略，也可以當作川普貿易戰的一個合理總結。

至於美國要為這場貿易戰付出什麼代價，克魯曼認為，代價是長期的。川普反覆無常造成的商業不確定性會持續，他在貿易上的胡搞損害美國的聲譽。

另外，美國的盟友現在懂得不要信任美國，例如加拿大莫明其妙被加徵關稅；美國的競爭對手也懂得不用懼怕美國，例如北韓可以一邊奉承川普、一邊製造核武器；中國人更摸清了川普的斤兩。他們都知道，川普雷聲大雨點小，而且在用政治上會給他帶來傷害的方式對付他時，他會退縮。

克魯曼感嘆道，這些東西很重要。美國有一個既不被盟友所信任、又不被外國對手所懼怕的領導者，將會降低我們的全球影響力，這一跡象才剛剛開始顯現。川普的貿易戰沒有實現任何目標，但它成功地讓美國再次筋疲力竭。

(中時電子報)