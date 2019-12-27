櫃買中心為推廣富櫃200指數（價格指數代號：IX0118，報酬指數代號：IR0118），並提高投資人對富櫃200指數相關商品之關注度，將自109年1月2日起至3月31日止推出交易獎勵活動，天天送「超商虛擬商品卡」，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心表示，富櫃200指數型權證自今年7月推出以來，上櫃檔數已達87檔，11月份之日平均成交量相較於7月份成長超過21倍；此外，富櫃200報酬指數ETN自10月1日推出以來，成交量亦逐步上升，櫃買中心為鼓勵投資人持續參與富櫃200指數化商品之交易，特別規劃在109年第1季推出「富櫃200指數化商品獎勵活動」。

投資人只要在活動網頁完成一次性登錄，每日前70名參與富櫃200指數型權證交易及每日前50名參與富櫃200報酬指數ETN交易的投資人，都可以獲得「50元超商虛擬商品卡」一份。

本次獎勵活動詳情已公布於櫃買中心網站（網址：https：／／www.tpex.org.tw／）「首頁＞衍生商品＞認購（售）權證專區＞富櫃200指數化商品獎勵活動」，投資人可把握機會踴躍參與。

(工商 )