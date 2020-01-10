英國駐港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）今（10日）凌晨透過Facebook宣布，為免其香港及大陸家屬被騷擾，決定與他們斷絶關係。

鄭文傑在聲明中稱：「謹此與香港及內地家屬斷絕一切關係，本人之言行與他們全無關係。我衷心希望他們可以不被騷擾，過上平靜的生活。相濡以沫，不如相忘於江湖；對不起，願來生再續前緣。」

去年8月鄭文傑由香港前往深圳出差時失聯，中國當局指他涉及嫖娼，並按大陸行政規定將其拘留15日，最終在期滿後釋放回港。他被釋放後接受英國廣播公司（BBC﹚等媒體訪問，聲稱拘留期間被中方人員毆打，以不人道方式拷問迫供，包括長達數小時持續貼牆深蹲及阻礙睡眠等。他表示，盤問內容主要集中他有無參與抗議活動，藉此迫使他承認代表英國政府有煽動及協助示威，惟他堅稱英國政府在香港示威活動中並無任何角色，自己的工作只是收集資訊，評估旅遊風險及有無英國公民被波及。

(中時 )