中國國家信息中心經濟預測部表示，今年國際環境依然複雜嚴峻，國內面臨著外圍不確定性因素影響深化，製造業經營困難等問題。但中國經濟具有超大規模性，調控政策仍有一定空間，預計2020年中國GDP增長6.0％左右。

13日刊登在中國證券報的文章稱，在總需求難有明顯好轉、企業效益不佳、經營成本較高等因素影響下，工業生產將延續波動下行態勢，預計2020年規模以上工業增加值增長5.3％左右。

在連續多年減稅降費政策逐步顯效、房地產市場面臨調整壓力、地方政府專項建設債券有望繼續加碼並加快發行等多因素作用下，投資需求疲弱態勢有所緩解，投資增速將溫和回落，政策效果進一步顯現，預計2020年固定資產投資將增長5％左右。

消費平穩增長，超預期下拉因素有所緩解。在促消費政策效應逐步顯現、就業和收入形勢總體穩定、消費短板加速補齊等有利因素支撐下，消費需求將保持總體平穩運行。預計2020年社會消費品零售總額增長8％左右。

進出口方面，全球經濟仍將延續下行態勢，外部需求不旺，中國出口面臨較大壓力。國內經濟下行壓力依然較大，進口需求難以明顯改善。預計2020年美元計價外貿出口將下跌3％，進口將下跌5％左右。

國家信息中心還預計，2020年服務業生產增長6.9％左右，社會消費品零售總額增長8％左右。

文章並認為，2019年四季度中國經濟下行壓力將有所緩釋，全年GDP增長6.2％左右，可以實現預期調控目標。

新年伊始，中國人民銀行即宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定於1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。此次降準是全面降準，體現了逆週期調節，釋放長期資金約人民幣8,000多億元。

(工商 )