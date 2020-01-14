曾經的桌面系統霸主 ─ Windows 7 的時代在今日正式終結了。根據微軟先前的公告，針對 Windows 7 系統提供的延伸支援至 2020 年 1 月 14 日為止。換言之，今日之後將不會再針對 Windows 7 提供任何技術上的支援，包含安全性更新。若是還堅持使用 Windows 7 的使用者，要特別留心電腦的安全防護。

Windows 7 是誕生於 2009 年的作業系統，在 2015 年 1 月 14 日，微軟針對 Windows 7 停止了主流支持，也就是說不再添加新功能。同一年，Windows 10 正式推出。而在中止主流支援後，微軟事實上還針對 Windows 7 提供五年期的延伸支援，不過這一個好日子也已經在 2020 年 1 月 14 日正式走到盡頭。不過即便如此，根據市調機構 NetMarketShare 統計，在 2019 年 12 月 Windows 10 市佔為 54.62%，Windows 7 則仍有 26.64%。依照《ZDNet》估算，目前全球仍在使用 Windows 7 的使用者人數約有 2 億，數量不容忽視。

在 2020 年 1 月 14 日之後，微軟就不會針對 Windows 7 個人用戶提供任何技術支持、軟體更新或是修正的程式。不過 Google 先前已經宣布，將對針對 Windows 7 當中的 Chrome 提供至少 18 個月的維護支援。而微軟則是會從 1 月 15 日起針對部分 Windows 7 使用者彈出全螢幕的升級提醒，強烈建議使用者可以盡速升級到 Windows 10。

不同於個人用戶，微軟針對 Windows 7 企業用戶的做法並不相同。根據微軟先前公布的資料，在升級 Windows 10 過程中需要考量更為全面，且牽涉範圍更為廣泛的企業用戶，若願意為 Extended Security Updates (ESU)進行付費的使用者，仍可持續使用 Windows 7，直到做好了升級 Windows 10 的萬全準備，而這項服務僅提供企業、組織以及教育版用戶購買，並沒有針對個人用戶提供。

(中時電子報)