武漢肺炎撼全球 專家：不會像SARS那麼糟 09:282020/01/22 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情擴散，漢口火車站加強檢疫。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎 武漢肺炎已從大陸蔓延到泰、日、韓，台灣與美國，讓全球市場受到驚嚇。不過分析家說，這種新型冠狀病毒引起的疾病似乎沒「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）那麼致命，同時北京因應的方式也有改善。 據CNBC新聞網21日報導，大陸周一承認，武漢肺炎能人傳人，接著美國西雅圖也出現首宗病例後，導致美股下挫。由於擔心武漢肺炎可能衝擊觀光旅遊和商業，延緩經濟成長，令全球風險市場不寒而慄，重挫亞股，導致銅價與油價下跌，促使投資人紛紛躲入美國公債和德國債券市場避險。 (中時電子報) #肺炎 #武漢 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #美國 #中國大陸 #西雅圖 #蔓延 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 防武漢肺炎 專家曝最佳防疫措施 22:392020/01/20 生活 陸抗SARS專家鍾南山院士：武漢肺炎肯定人傳人 00:112020/01/21 兩岸 武漢肺炎跨域擴散！ 04:102020/01/21 財經要聞 武漢肺炎 確診病例突破200 04:102020/01/21 全球財經 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 《美股掃瞄》美國確診武漢肺炎，美股收黑 08:562020/01/22 財經 國際熱門新聞 誰來教教她！梅根抱兒新照曝光 網友見了嚇冷汗 - 國際 美國流感大爆發！1300萬人感染 6600人死亡 - 國際 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 - 國際 搞得像梅根離婚 英王室急補救 - 國際 共同發現SARS德學者：陸未隱瞞新肺炎疫情 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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