武漢肺炎

武漢肺炎已從大陸蔓延到泰、日、韓，台灣與美國，讓全球市場受到驚嚇。不過分析家說，這種新型冠狀病毒引起的疾病似乎沒「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）那麼致命，同時北京因應的方式也有改善。

據CNBC新聞網21日報導，大陸周一承認，武漢肺炎能人傳人，接著美國西雅圖也出現首宗病例後，導致美股下挫。由於擔心武漢肺炎可能衝擊觀光旅遊和商業，延緩經濟成長，令全球風險市場不寒而慄，重挫亞股，導致銅價與油價下跌，促使投資人紛紛躲入美國公債和德國債券市場避險。

(中時電子報)